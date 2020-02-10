İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Çorum’un Sungurlu ilçesinde ortaya çıktı.

Robin Hood olarak bilinen hayırsever, Sungurlu’da birden fazla bakkala giderek 80 kişinin 30 bin liralık borcunu ödedi.

İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini söyleyerek, “2019 yılından borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır” şeklinde konuştular.

Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.

ÇORUM 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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