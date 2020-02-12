Bölge'nin en büyük mezbahanesi resmi açılış için gün sayıyor Yapımım tamamlanan mezbahayı tarım bakanı Pakdemirli hizmete açacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bölge'nin en büyük mezbahanesi resmi açılış için gün sayıyor Yapımım tamamlanan mezbahayı tarım ...

İHA

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbahane, hizmet vermeye başladı. Yaklaşık bir buçuk ay önce tüm işlemleri tamamlanan mezbahanede hijyenik ortamda kesimler devam ediyor.

Bölge'nin en büyük mezbahanesi resmi açılış için gün sayıyor Yapımım tamamlanan mezbahayı tarım bakanı Pakdemirli hizmete açacak

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbahane, hizmet vermeye başladı. Yaklaşık bir buçuk ay önce tüm işlemleri tamamlanan mezbahanede hijyenik ortamda kesimler devam ediyor.
Çalışmaları yerinde incelemek üzere mezbahaneye giden ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın’dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bölgenin en büyük mezbahanesini Çorum’da hizmete açtıklarını söyledi.
Mezbahanenin kapasitesinin yanında hem hijyenik olarak hem de teknolojik açıdan da bölgenin en iyisi olduğunu kaydeden Aşgın, “Mezbahanemizdeki kesimlere artarak devam eden bir talep var. Hemşehrilerimize, şehir merkezimizdeki ve ilçelerimizdeki tüm kasaplarımızı burada kesim yapmaya davet ediyoruz. Nakliye araçlarımız, teçhizatlarımız ve personelimiz ile son derece modern kesimhanemiz Çorum’un hizmetinde. Sadece mezbahane değil soğuk hava depolarımız da son derece hijyenik ve donanımlı.” dedi.
Tesisin günlük 500 küçükbaş ve 255 büyükbaş kesim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, helal kesim ve hijyene önem verdiklerini, depolarda da son sistem ozonlama sistemlerinin mevcut olduğunu vurguladı.
Mezbahanenin hemen yanında yer alan Çorum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının da bölgenin en canlı pazarlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Törensel açılış için Sayın Tarım Bakanımızı bekliyoruz. Sayın Bakanımız geldiğinde de görkemli bir tören ile kapsamlı ve geniş bir katılımla açılış töreni yapacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OGC’den depremzede meslektaşlarına nakdi yardım
YEREL HABERLER OGC’den depremzede meslektaşlarına nakdi yardım
İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti
YEREL HABERLER İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti
Çorum’da kaçak avcılara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Çorum’da kaçak avcılara göz açtırılmıyor
Alaca’da “Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar” konulu konferansı
YEREL HABERLER Alaca’da “Mültecilerle ilgili doğru bilinen ...
Bulduğu içinde 17 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu içinde 17 bin lira olan çantayı sahibine ...
Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın
YEREL HABERLER Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili ...
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobile ...
Çorum'da uluslararası film festivali düzenlenecek Ünlü yönetmen ve oyuncular Çorum’a ağırlanacak
YEREL HABERLER Çorum'da uluslararası film festivali ...
Epilepsi hastasının bulamadığı ilaç Milletvekili Ceylan’ın takibinde
YEREL HABERLER Epilepsi hastasının bulamadığı ilaç Milletvekili ...
Çorum Onkoloji Merkezi için çalışmalar start aldı
YEREL HABERLER Çorum Onkoloji Merkezi için çalışmalar start aldı
Bisiklet kulübü üyelerinden çevre temizliği
YEREL HABERLER Bisiklet kulübü üyelerinden çevre temizliği
Trafik dedektifi olmayan öğrenci kalmayacak
YEREL HABERLER Trafik dedektifi olmayan öğrenci kalmayacak
Çorum’da sertifikalı arpa tohumu üretilecek
YEREL HABERLER Çorum’da sertifikalı arpa tohumu üretilecek
(Görüntülü) Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
Çorum’dan Elazığ’a yakacak yardımı
YEREL HABERLER Çorum’dan Elazığ’a yakacak yardımı
Çorum'da pazarcılar soğuk havada soba kurup satış yapıyor
YEREL HABERLER Çorum'da pazarcılar soğuk havada soba kurup satış ...
Gizemli hayırsever Çorum’da ortaya çıktı "Robin Hood" Sungurlu ilçesinde 30 bin liralık bakkal borcunu ödedi
YEREL HABERLER Gizemli hayırsever Çorum’da ortaya çıktı "Robin Hood" ...
Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu
Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi
AK Parti'den depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
YEREL HABERLER AK Parti'den depremzede çocuklar için oyuncak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X