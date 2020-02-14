Umreye gidenler dualarla uğurlandı

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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile düzenlenen “29 Günlük Çorum Özel Tur”a Osmancık’tan katılan 20 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Osmancık Ulucami Mahallesi Beylerçelebi Cami önünde düzenlenen uğurlama programına İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, din görevlileri, çok sayıda umreci yakını ile vatandaşlar katıldı.

Umreye gidenlere kutsal topraklardaki ibadetleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunulurken, uğurlama duasıyla program son buldu.

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