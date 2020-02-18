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Yarım kalpli küçük Rüzgar’a Başkan Şahiner sahip çıktı

İHA

Çorum’da doğuştan kalbinin yarısı olmayan 3 yaşındaki Rüzgar Ege Şahin’e Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner sahip çıktı. Başkan Şahiner, Rüzgar Ege Şahin’in ameliyat masraflarının Sungurlu Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu nedeniyle yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki Rüzgar Ege Şahin ve annesi Zeynep Büşra Yanılır’ı makamında ağırladı. Rüzgar Ege ile yakından ilgilenen ve oyuncak hediye eden Başkan Şahiner, “3 yaşındaki Rüzgar Ege Şahin’in durumunu haberlerden öğrenir öğrenmez, gerekli talimatları vererek anne Zeynep Büşra Yanılır ile irtibata geçtik. Gerekli desteği nasıl sağlayacağımızı öğrenmek için anne Zeynep Büşra Yanılır’ı Sungurlu’ya davet ettik. Minik Rüzgar Ege Şahin’in ameliyat masraflarını Sungurlu Belediyesi olarak biz karşılayacağız” dedi.

Rüzgar Ege Şahin’in kalbindeki sorunun çözümü için İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyat olması gerektiğini hatırlatan Başkan Şahiner, "Minik Rüzgar biran önce sağlığına kavuşması gerekiyor. Ameliyat konusunda bizlere ne düşüyorsa ailenin yanındayız. Belediyecilik, sadece yol ve temizlik yapmak ile olmuyor. Belediye sosyal yönden insanların iyi gününde ve kötü gününde de yanında olması gerekiyor. Bizim için şurası burası önemli değil, memleketimizin insanı olsun. Ameliyatını sağlıklı bir şekilde atlatır, vatanına milletine ve annesine hayırlı bir evlat olur inşallah" diye konuştu.

Konuya olan ilgisinden dolayı Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkür eden anne Zeynep Büşra Yanılır'da, “Türkiye’deki hastanelerde bu ameliyatı kimse yapmak istemiyor. Özel bir hastanesindeki doktor ameliyatı yapabileceğini söyledi. Ancak özel hastane olduğu için devlet tüm masrafları karşılamıyor. Rüzgar’ın kalbinin sol tarafına iki damar yapılacak. Eğer ameliyat başarılı olursa da bir daha kalbiyle ilgili bir sorun olmayacak ve bu son ameliyat olacak. Ameliyat başarılı olmazsa da kalp nakli bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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