Osmancık'lı muhtarlar Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı muhtarlar Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ki AK Parti grup toplantısına katıldı. Heyet toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Osmancık AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel, Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş, mahalle ve köy muhtarları TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldılar. Toplantı sonrası heyet, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Osmancık muhtarlarının Gazi Meclis ziyareti günün anısına çekinilen fotoğraf ile son buldu.

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