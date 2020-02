Başkan Aşgın, kasaplarla bir araya geldi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da faaliyet gösteren kasaplarla bir araya geldi. Millet Kafe’de düzenlenen toplantının ardından Başkan Aşgın, toplantının ardından misafirler ile Belediyesi mezbahasını gezdirdi.

Toplantıda sağlıklı ve hijyenik et temini noktasında daha etkin bir denetim yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın, “Hangi şartlarda belediye mezbahasında kesim yapılıyorsa tüm mezbahalarda da aynı hijyenik şartların bulunmasının sıkı takipçisi olacağız.” dedi.

Belediyesi mezbaha tesislerinin, Çorum halkının gurur duyacağı bir tesis olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak Çorum ve bölgemize çok önemli bir tesis kazandırdık. Bu tesis hepimizin. Biz bunu en üst düzey kapasite ile işleteceğiz. Gerek uygun fiyata sağlıklı ve güvenli etin hemşehrilerimize ulaşması için gerekse de mezbahamızın aktif olarak yüksek kapasite ile çalışması adına Çorum Belediye olarak yeni çalışmalar yapacağız. Halk Ekmek'i açtığımız gibi Halket'i de açmak için tüm alt yapıyı oluşturduk. Bu hususta da Çorum halkının menfaatlerini düşünmek bizim birinci önceliğimiz. Kasaplarımızın, celebimizin, hayvan kesimi yaptıran kardeşlerimizin, lokantacılarımızın, restoranlarımızın sonuna kadar destekçisiyiz. Bizim niyetimiz hiçbir şekilde yerel esnafımızla rekabet oluşturmak, onun ekmeğiyle oynamak değil. Tam tersi el ele vererek, gönül gönüle şehrimizin bu alanda bölgesel rolünü artırmak ve esnafımızın kazancını çoğaltmak." diye konuştu.

Bölgenin en büyük hayvan pazarı ve en kapsamlı mezbahalarından birinin Çorum’da bulunduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tesislerimizle hepimiz gurur duyuyoruz. Geçmişte sizlerin belediyemize böyle bir ihtiyacı dile getirmeniz neticesinde 2018 yılında hayvan pazarımız açıldı ve bölgenin en büyük, en hareketli hayvan pazarını hizmete girdi. Hayvan pazarı açık olduğu günler günde ortalama 3 bin 500 büyükbaş, bin 500 küçükbaş hayvan giriş yapıyor. Bu anlamda çok önemli bir pazar.” ifadelerini kullandı.

'Hayvan oteli kuruldu'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayvan pazarı içerisinde yer alan “hayvan oteli” ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Hayvan Pazarı içerisinde 160 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan kapasiteli otel bulunduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Hayvan otelimiz, hayvancılıkla uğraşan esnafımızın hizmetinde. Celeblerimiz ve tüccarlarımız için de 3 pansiyonumuz hizmet veriyor. Hayvan Pazarı ve Mezbaha tesislerimiz her anlamda muazzam bir eser" diye konuştu.

'Mezbaha bölgeye hizmet verecek'

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da böyle bir toplantıyı düzenlediği için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Çorum Belediyesi Mezbaha Tesislerinin son derece modern araç ve gereçlerle donatıldığını ve son teknolojiye sahip olduğunun altını çizen Sarı, Mezbahanın sadece Çorum’a değil bölgeye de hizmet vermesi gerektiğini söyledi.

İl müdürü Sarı, "Bölgesel anlamda hizmet veren bir tesis haline gelmesi gerek bunu da ancak el birliğiyle yapabiliriz. Biz İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Böyle bir eserin Çorum’a kazandırdığı için Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'Gür'den Aşgın'a tam destek'

ÇESOB ve Çorum Kasaplar ve Celebler Odası Başkanı Recep Gür de, "Böylesine donanımlı bir tesisin Çorum'a kazandırılmasında başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kasaplar ve Celepler Odası olarak bu tesisin en iyi şekilde çalışması için elimizden geleni yapacağız ve gerekli desteği vereceğiz" dedi.

Millet Kafe’de düzenlenen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ve Çorum Kasaplar ve Celepler Odasına bağlı kasaplarla bir araya gelen Başkan Aşgın, toplantının ardından misafirlerine Çorum Belediyesi Mezbahasını gezdirdi.

