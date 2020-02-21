Çorum’da uyuşturucu operasyonu

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Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, 12 fişek skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

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