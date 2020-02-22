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AK Parti’den, yeni darbe girişimi iddiaları ve FETÖ’nün siyasi ayağı açıklaması AK Parti Çorum 7. ...

İHA

AK Parti Genel Sekreteri ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, yeni darbe girişimi iddialarıyla ilgili açıklama da bulunarak, "Bir kez daha darbeye teşebbüs etmeye niyetlenenler varsa şu çok iyi bilmemeliler ki bu sefer karakolu da, mahkemeyi de göremezler. Sokakta, meydanda bu aziz millet onları kanlarıyla boğar" dedi.

AK Parti’den, yeni darbe girişimi iddiaları ve FETÖ’nün siyasi ayağı açıklaması AK Parti Çorum 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin: “Bir kez daha darbeye teşebbüs etmeye niyetlenenler varsa şu çok iyi bilmemeliler ki bu sefer karakolu da, mahkemeyi de göremezler. Sokakta, meydanda bu aziz millet onları kanlarıyla boğar” “Bir laf vardır, 'Tarih tekerrürden ibarettir' diye bu sefer tarih tekerrür etmez bu sefer tarih yeniden yazılır” “FETÖ’nün siyasi karagahı Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezidir” “FETÖ’nün siyasi ayağının 1 numaralı ismi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur”

AK Parti Genel Sekreteri ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, yeni darbe girişimi iddialarıyla ilgili açıklama da bulunarak, “Bir kez daha darbeye teşebbüs etmeye niyetlenenler varsa şu çok iyi bilmemeliler ki bu sefer karakolu da, mahkemeyi de göremezler. Sokakta, meydanda bu aziz millet onları kanlarıyla boğar” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partisinin Çorum’da düzenlenen 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada partililere hitap eden Şahin, son günlerde sıçma tartışılan yeni darbe teşebbüsü iddiaları ve FETÖ’nün siyasi tartışmaları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Bugünlerde CIA’nin bir kuruluşunun hazırladığı rapor dolaysıyla darbe söylentilerinin yeniden gündemi işgal ettiğini hatırlatan Şahin, bu tartışmalarının fuzuli işlerden başka birşey olmadığını ifade etti.
“15 Temmuz’da aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları, sokakları, caddeleri doldurmuşlar ve darbecilere gereken cevabı vermişlerdir” diyen Genel Başkan Yardımcısı Şahin, “ Kimsenin yeniden cüret etmeye ihtimal vermemekle birlikte eğer yeniden böyle bir teşebbüste bulunurlarsa cumhurbaşkanımızın bu çağrısının halen geçerli olduğunu bu darbe heveslilerine hatırlatmak isterim. Bu sefer hiç kimse ne yapacağız, nereye gideceğiz demez cumhurbaşkanımızın halen yürürlükte olan çağrısıyla bu darbecilere gereken cevabı verir” diye konuştu.
Yeni darbe heveslilerini uyaran Şahin, “Bir laf vardır. Tarih tekerrürden ibarettir diye. Bu sefer tarih tekerrür etmez bu sefer tarih yeniden yazılır. Aziz milletimiz cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz diyerek yeniden tarih yazar. Bir kez daha darbeye teşebbüs etmeye niyetlenenler varsa şu çok iyi bilmemeliler ki bu sefer karakolu da, mahkemeyi de göremezler. Sokakta, meydanda bu aziz millet onları kanlarıyla boğar. Onun için hiç kimse olmadık hayallere kapılmasın. Buradan Çorum’dan Çorum’un tabiriyle söyleyelim, “artık gılgamayı bırakın” Boş konuşmayın. Artık bu defter kapandı” ifadelerini kullandı.
FETÖ’nün siya ayağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin, bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağı türküsü tutturup gittiğini, kendince sorular sorarak, zihinleri karıştırmaya çalıştığını kaydetti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün papağanlığını yapmakla suçlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, “ Şu çarpıklığa bakarmısınız. Söylemlerini birbir tekrarlayarak FETÖ’nün papağanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda Recep Tayyip erdoğan’ı ve AK Parti’yi suçluyor. Recep Tayyip Erdoğan kim 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin suikast timlerini üzerine gönderdiği lider. AK Parti kim FETÖ’yü terör örgütü ilan eden bir parti” şeklinde konuştu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Şahin, “Eğer ki oturduğu koltuğu FETÖ’nün kaset tuzağına borçluysa FETÖ’nün siyasi ayağı odur. Kim FFETÖ ile mücadele için hazırlanan her adımın karşısında durduysa, her adıma itiraz ettiyse FETÖ’nün siyasi ayağı odur. Hangi siyasi parti dershanelerin kapatılmasına seçim beyannamesinde yer verdiği halde TBMM’ye geldiğinde dershanelerin kapatılmasına canhıraş bir şekilde engel olmaya çalıştıysa ve bu düzenleme kanunlaştıktan sonra dershanelerin kapatılması, düzenlenmesi ve Anayasa Mahkemesi’ne götürdüyse FETÖ’nün siyasi ayağı odur. Kim 1725 Aralık’tan hemen önce Amerika’da FETÖ’cülerle görüştüyse FETÖ’nün siyasi ayağı odur. Kim FETÖ’cülerin gözaltına alınmasını cadı avı olarak nitelendiriyorsa FETÖ’nün siyasi ayağı odur. Kimin danışmanları FETÖ’cülerle FETÖ’nün üst düzey isimleriyle teefonla, farklı iletişim araçlarıyla onlarca, yüzlerce, binlerce kez görüştüyse FETÖ’nün siyasi ayağı odur. Kim 251 şehit, 2 bin 734 gazimizin olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimine tıpkı FETÖ’cüler gibi tiyatro diyorsa, kontrollü darbe diyorsa FETÖ’nün siyasi ayağı odur. FETÖ’cü darbeciler meclisi bombalarken, cumhurbaşkanımızın üzerine ölüm timleri gönderirken, darbeci hainlerin tankları kimin yolunu açtıysa, kime yol verdiyse FETÖ’nün siyasi ayağı işte odur” diye konuştu.
FETÖ’nün siyasi karargahının CHP Genel Merkezi olduğunu savunan Şahin, konuşmasında şunları kaydetti;
“Bütün bunlar gösteriyor ki FETÖ’nün siyasi karagahı Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezidir. FETÖ’nün siyasi ayağının 1 numaralı ismi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve avanesi FETÖ’cü söylemlerle derbelene dursunlar. Biz kendi işimize bakacağız. Biz ekmeğimizi büyütmenin derdiyle çalışacağız. Refah seviyemizi daha da artırmak, demokrasimizi daha da güçlendirmek için hep birlikte el ele yürek yüreğe devam edeceğiz”

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