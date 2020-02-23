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Hitit Üniversitesi personeline “korona virüsü” eğitimi Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon ...

İHA

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı bireysel olarak alınacak en önemli tedbirin “el temizliği” olduğunu açıkladı.
Hitit Üniversitesi Tıp Fakülte Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyeleri tarafından akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik yeni korona virüsü 'Kovid19' salgınının bulaşma ve hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Nurcan Baykam, korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Üniversite olarak bütün birimlerde korona virüsüyle ilgili eğitimler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Baykam, “Bütün olarak herkesin bu virüsle ilgili bilgi sahip olması gerekir. Doğru olarak bilgilenmek hem halk sağlığı açısından hem de toplumun ruh sağlığı açısından önemli” dedi.
Söz konusu virüsün Çin’de ortaya çıkış süreci ve dünyada görülen vakalarla ilgili bilgiler aktaran Prof. Dr. Baykam, “Korona virüsü Sars ve Mers gibi hayvandan insana geçmektedir. Bu Sars'la yüzde 7580 benzerlik gösteriyor. Bu virüsün kaynağı da çiğ tüketilen deniz ürünleri” dedi.
Korana virüsü teşhisinde ateş ve diğer laboratuvar bulgulara bakıldığını anlatan Baykam, “Gripte de, diğer bütün viral üst solunum enfeksiyonlarında da en önemli şey el hijyeni. Solunumla ilgili öksürmek, aksırmaya karşı korunmayı öncelersiniz ama el hijyeni bundan da önemlidir. Onun için elinizi çok sık yıkamanız gerekir. En az 20 saniye sabunlu suyla yıkama konusunda hassasiyet göstermemiz gerekir. Özellikle toplu taşıtlardan sonra, toplu aktivitelerden sonra ellerimizi yıkamamız önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
Virüsle ilgili henüz geliştirilmiş bir tedavi bulunmadığına işaret eden Prof. Dr. Baykam, bu virüsün enfekte olması neticesinde yaşanan ölümlerin belirli bir yaşın üzerinde olanlarda görüldüğüne işaret ederek, hayatını kaybedenlerin en gencinin yaşının 53 olduğunun öğrenildiğini sözlerine ekledi.

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