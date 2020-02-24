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Sungurlu GHİS Müdürlüğü'ne Mehmet Aktaş atandı

İHA

Sungurlu Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü görevine Mehmet Aktaş getirildi.

Sungurlu GHİS Müdürlüğü'ne Mehmet Aktaş atandı

Sungurlu Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü görevine Mehmet Aktaş getirildi.
Türk sporuna faydalı olmak amacıyla bu göreve talip olduğunu ve verilen görevi en iyi şekilde ifa etmek için ilk günün heyecan ve azmiyle çalışacağını söyleyen Mehmet Aktaş, Sungurlu’nun mevcut potansiyelinin gençliğin spor ve sanat alanlarında kullanmaya yönelik projeler üretileceğini, vatandaşlardan da gençlikle ilgili gelebilecek her türlü projeye açık olduğunu ve değerlendirebileceklerini belirtti.
'Mehmet Aktaş kimdir'
1969 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Konya ve Ankara Bölge müdürlüklerinde KYK Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünde 18 yıl çalışan Aktaş, sonrasında Boğazkale ve Alaca Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü olarak görev yaptı. Aktaş evli ve 1 çocuk babasıdır.

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