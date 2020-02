Çorum İHH’dan İdlib’e 16 tır yardım İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı; “İdlib’de insanlık her geçen gün ölüyor”

Çorum İHH’nın Suriye Kış Yardımı kampanyası kapsamında hazırlanan 16 TIR’lık yardım konvoyu dualarla yolcu edildi.

Çorum İHH tarafından “İdlis için acil yardımcısı” adı altında başlatılan yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya sivil toplum kuruluşları, İHH gönüllüleri ve vatandaşlar büyük destek verdi. İçerisinde 400 nitelikli insani yardım malzemesinin bulunduğu 16 tır yardım Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin himayesinde “İdlib’e Acil Yardım” adı altında başlatmış oldukları yardım kampanyasının Çorum halkından önemli bir destek gördüğünü açıkladı.

Çorum İHH olarak yapmış oldukları yardım organizasyonunda 400 tonu nitelikli insani yardım malzemesi olmak üzere 16 Tırdan oluşan yardım konvoyu hazırladıklarını dile getiren Özkabakçı, “İHH olarak Suriye Savaşının başından beri Çorum halkının desteğini dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlara, yetimlere ulaştırıyoruz ve ulaştırmaya da devam edeceğiz. Suriye, Filistin, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, Moro, Keşmir ve daha başka 140 ülkede ve Afrika’nın birçok bölgesinde yardımlarımız devam ediyor. Bugün mazlumların, ezilenlerin, aç ve donarak ölen çocukların coğrafyasına Çorum halkının yardımlarını uğurlamak için bir aradayız. Suriye’de dokuz yıldır devam eden savaş halen sürmektedir. Savaş milyonlarca insanın göç etmesine, yurdunu yuvasını bırakarak doğduğu, doyduğu topraklardan uzaklaşmasına neden oldu. Kimse isteyerek böyle bir zorluğa katlanmaz. Bu durum zalimlerin kirli oyunlarının bir parçasıdır. Rus ve İran destekli zalim Esed rejimi mazlumların üzerine ateş yağdırıyor. İnsanları ya bombalayarak ya da aç bırakarak öldürüyor. 4 milyona yakın sivilin yaşadığı İdlib’de insanlar, her gün gözyaşı dökmekte. Her gün sivil insanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler hedef gözetilmeksizin bombalanmaktadır. Rusya ve Esed rejimi bölgede hala katliam peşinde. İdlib’de insanlık her geçen gün ölüyor. Suriye’de evcil ve sokak hayvanları da açlıktan ve bombalardan nasibini alarak ölmeye devam ediyor” dedi.

Yardım malzemelerinin hazırlanmasına destek olan hayırsever Çorum halkına, iş insanlarına, İHH gönüllülerine, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Özkabakçı, “Tırlarımızda yüklü olan yardım malzememizin geneli un, kuru gıda, bakliyat, sebze, sıfır kıyafet, yakacak, su, yatak, battaniye, baza, eğitim malzemeleri, hijyen paketi, ayakkabı ve mutfak malzemeleri oluşmaktadır. Suriye’ye doğru yola çıkan olan insani yardım tırlarımız Reyhanlı, Kilis ve İdlib’deki İHH İnsani Yardım Vakfımızın Lojistik Merkezleri aracılığıyla Suriye içerisinde bulunan ekmek fırınları ve çadır kentlere ulaştırılacak. Çorum İHH olarak Suriye İdlib yardım çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. Her türlü yardımınızı mazlum Suriye halkına ulaştırmaya devam ediyoruz. Yardım tırlarının Suriye'ye ulaştırılması ve dağıtım çalışmalarına inşallah bizzat şahsımda refakat edecektir. Çorum İHH olarak yapmış olduğumuz yardım organizasyonumuza destek veren Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe İHH Temsilcilikleri, İlkeDer, Çorum İHH Kadın Kolları, Çorum Genç İHH, ÇOSİAD, İlim Yayma Cemiyeti, Çorum Belediyesi, Ensar Vakfı, İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği, ÇorimDer, ÖzgürDer, Çağrı Vakfı, İhsanDer, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşların da hazır bulunduğu programda yapılan duanın ardından yardım tırları yola çıktı.

