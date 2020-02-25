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Diyanet İşleri Bakanı Erbaş’tan ırkçılık tepkisi Başkan Erbaş: “Bu saldırılar engellenmedikçe ...

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik saldırıların önlenmesi çağrısında bulunarak, "Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe, durdurulmadıkça Almanya'nın geleceği ya da bu olayların olduğu yerlerin geleceği gerçekten karanlıktır diye düşünüyorum" dedi.

Diyanet İşleri Bakanı Erbaş’tan ırkçılık tepkisi Başkan Erbaş: “Bu saldırılar engellenmedikçe Almanya’nın ya da bu olayların olduğu yerlerin geleceği karanlık”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik saldırıların önlenmesi çağrısında bulunarak, “Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe, durdurulmadıkça Almanya’nın geleceği ya da bu olayların olduğu yerlerin geleceği gerçekten karanlıktır diye düşünüyorum” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubatta ırkçı Tobias Rathjen'in silahlı saldırısı sonucu öldürülen Fatih Saraçoğlu’nun cenazesine katılmak üzere Çorum’a geldi. Erbaş, cenaze töreni öncesi Çorum Valiliğini ziyaret etti.
Gazetecilerin artan terör olaylarına yönelik sorularını yanıtlayan Erbaş şöyle konuştu:
"Öncelikle Almanya’da bu menfur saldırı sonucunda hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Haktan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır cemil niyaz ediyorum. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli yerlerinde özellikle camilerimize ve milletimizin iş yerlerine saldırılar gittikçe artıyor. Alman nazizminin, ırkçılığının hortladığını ve özellikle İslamofobi dediğimiz İslam karşıtlığının artması sebebiyle bu Türk saldırıların olduğunu görüyoruz. Kınıyoruz ve her zaman yetkilileri uyarıyoruz. Bunun sadece yabancılara, Türklere değil Almanya’da ya da Avrupa’da yaşayan diğer ülke vatandaşlarına değil Almanya’nın kendi vatandaşlarına da süre içerisinde zararlı olacağını, hatta şu anda olan bu saldırılardan herkesin rahatsız olduğu ve büyük bir huzursuzluğa neden olduğu ortadadır. Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe, durdurulmadıkça Almanya’nın geleceği ya da bu olayların olduğu yerlerin geleceği gerçekten karanlıktır diye düşünüyorum. Herkesin tedbir alması ve bu saldırılara son vermesi gerektiğini önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum."

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