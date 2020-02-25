Sungurlu'da 15 öğrenci zehirlendi

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde 15 öğrenci yedikleri künefeden zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Ortaokulu’nda öğrenim gören 15 kişilik ortaokul öğrencisi, gittikleri künefeciden künefe ve meyve suyu içtiler. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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