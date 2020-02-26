Çorum’a 28 doktor atandı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'a 8'i uzman, 20'si pratisyen olmak üzere 28 doktor ataması yapıldığını bildirdi.

91. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü Kurası kapsamında Çorum ve ilçelerine hekim atamalarının gerçekleştirildiğini belirten Milletvekili Kaya, kadın hastalıkları ve doğum uzmanın İskilip Devlet hastanesi, İç hastalıkları uzmanın Osmancık Devlet Hastanesi, Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorlarının 2'sinin Çorum Eğitim Araştırma Hastanesinde diğerlerinin ise Bayat ve Osmancık Devlet Hastanesi'nde görev yapacağını bildirdi.

Çorum'a atanan Uzman aile hekimlerinin Boğazkale ve Uğurludağ Devlet Hastanesi'nde görev yapacağını kaydeden Kaya, atanan 20 pratisyen hekimin ise 10'nun Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4'nün Sungurlu Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin İskilip Devlet Hastanesi'nde ve birer hekiminde Boğazkale, Mecitözü, Oğuzlar ve Uğurludağ Devlet hastanelerine atamalarının yapıldığını söyledi.

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