Çorum’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Çorum’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edildiği öğrenildi.

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