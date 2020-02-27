Çorum’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler olan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 Irak uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-02-27 17:34:12



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