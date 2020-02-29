Çorum'da şüpheli şahsın sonuçları negatif çıktı Çorum Valiliği’nden "koronavirüs" açıklaması

Çorum’da koronavirüs şüphesiyle hastanede gözetim altına alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Valilikten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, koronavirüs vakası görüldüğüne dair basında yer alan bazı haberlerle ilgili kamuoyununu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "S.A. isimli hastamız 27 Şubat 2020 günü saat 17:00 sularında boğaz ağrısı şikayeti ile T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuştur. Daha önce Koronavirüs vakası olan bir ülkeye seyahatte bulunduğu öğrenilmiş; yapılan acil tetkikler neticesinde yakın takip ve tedbir amacı ile hastaneye yatırılarak tedavisine karar verilmiştir. Hastadan alınan 2019nCoVPCR testi negatif (hastalığa rastlanılmamış) gelmiş, dolayısıyla hastanın taburcu edilmesine karar verilmiştir. İlimizde endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastamıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tüm Çorumlulara hastalıktan azade, sağlık ve sıhhatli günler dileriz".

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