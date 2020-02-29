Sungurlu’da Tepeye Türk Bayrağı Astılar

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki genç, şehitler anısına Manastır tepesi’ne Türk bayrağı astı.

İdlip'te şehit düşen 33 askerimiz için Manastır Tepesi’ne dev Türk bayrağı astıklarını söyleyen Muzaffer Karabağırlı ve Şevket Can Uzan, günün birlik günü olduğunu belirterek, “Tarihimizin her döneminde yüce Türk milletimizi bahtiyar kılan en önemli özelliğimiz al bayrağımız etrafında, milli şuur içerisinde, birlik ve beraberliğimizi perçinlemektir. Bugün de birlik günümüzdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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