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AK Partili Kavuncu: “Ülkemize kuyu kazmaya çalışanların mezarı derin olacaktır”

İHA

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Ülkemize kuyu kazmaya çalışanların mezarı derin olacaktır" dedi.

AK Partili Kavuncu: “Ülkemize kuyu kazmaya çalışanların mezarı derin olacaktır”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Ülkemize kuyu kazmaya çalışanların mezarı derin olacaktır” dedi.
Suriye’nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hain saldırı nedeniyle bir açıklama yapan Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin 911 kilometre sınırı olan yanı başımızdaki istikrarsızlığı sonlandırma, İdlip bataklığını kurutma adına başlattığı girişimlerde bu güne kadar uluslararası hukuk kurallarına bağlı olarak hareket ettiğini söyledi. Terör unsurlarına karşı başlatılan askeri harekâtların amacının hiçbir zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almak olmadığının altını çizen Kavuncu, ülkenin güvenliğinin yanı sıra bölge güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar atıldığını ve bu meselenin defaatle her türlü platformda ortaya konulduğunu, terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmanın amaçlandığını belirtti. Gelinen noktada Türkiye'nin büyük acılara sahne olunan gelişmelerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kavuncu, “Çeşitli argümanlarla ülkeleri karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak istenen Türk Silahlı Kuvvetleri maalesef menfur bir saldırıya uğramıştır. Şehitlerimiz nedeniyle acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye’yi görmeye tahammülü olmayanlar yine kirli oyunlar planlayarak 28 Şubat tarihinde adeta mesaj verircesine haince bir saldırı gerçekleştirerek bizleri yasa boğmuşlardır. Ancak şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya konmuştur. Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurlarına bu alçakça saldırının bedeli ağır bir şekilde karşılık verilerek ödetilmiştir. Bu cevap her zeminde en sert, en kararlı ve sonuç alıcı biçimde verilmeye devam edecektir” dedi.
Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Kavuncu, “Coğrafyamızda barışın, huzurun ve güvenliğin yegâne adresi olan Türkiye'nin karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık bulacaktır. Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye çalışan emperyalist açgözlü canavarlar bizi eski Türkiye ile karıştırmaktadır. Ortadoğu’nun gözetleme kulesi olan güçlü Türkiye coğrafyamıza göz dikenlerin kirli oyunlarını bozan ve oyunları boşa çıkaran güçlü bir ülkedir. Şu anda meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiğimiz harekâtlarda ülkemizin büyüklüğünü göstermektedir. Çünkü büyük devletler sözlerle değil, sahada verdiği karşılıkla yollarına devam etmektedir” ifedelerini kullandı.
Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiğimizi ve ağır imtihanlar verdiğimizi belirten Kavuncu, şunları kaydetti:
“Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Mesele siyasi bir mesele olmayıp bilakis memleketin, Türkiye'nin meselesidir. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bu gün de devletimizin, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Mehmetçiğimiz sahada asla yalnız değildir. Çünkü bizim milletimiz kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bayrağımızı indirtmemek, ezanlarımızı dindirtmemek, vatanımızı çiğnetmemek için tarihte olduğu gibi bu gün de Mehmetçiğin yanındadır. Ülkemizde bir daha böyle meş'um saldırılar yaşanmaması için 83 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam
edeceğiz. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Şüphesiz Cenâbı Hakk’ın yardımıyla hainlerin
oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Kararlılığımız, mücadelemiz fitne ortadan kalkıncaya kadar, gerekirse fert fert kanımızın son damlasına kadar devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın
ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Ülkemize kuyu kazmaya çalışanların mezarı derin olacaktır. Tekrar aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Mevlam bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Dünyanın her neresinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da
alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Diplomasi ve uluslararası düzeyde tüm girişimler devam ederken, sahada ülkemizi hedef alan her saldırı en ağır biçimde cevabını alacaktır.”

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