Üniversite öğrencileri İdlib şehitlerini andı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir grup öğrenci, Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit olan askerleri andı.

Sungurlu Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler, yurtta Türk bayrağı açıp, İdlib'te şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okudular. Mehmetçiğe destek veren öğrenciler, daha sonra Komando Marşı'nı söylediler.

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