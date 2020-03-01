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Habertürk
Yastayız

Osmancık’ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü

İHA

İdlib'de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından Çorum'un Osmancık ilçesinde yürüyüş yapan çok sayıda vatandaş, Mehmetçiğe destek verdi.

Osmancık’ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü

İdlib’de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından Çorum’un Osmancık ilçesinde yürüyüş yapan çok sayıda vatandaş, Mehmetçiğe destek verdi.
Şehit haberlerinin ardından Osmancık’ta vatandaşlar kenetlenerek Mehmetçiğe destekyürüyüşü gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi boyunca yürüyüşe geçti. Osmancık Belediyesi’nin bayrak dağıtarak destelediği yürüyüşte "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları ve tekbirlerle cadde üzerinden belediye önüne kadar yürüyen vatandaşlara, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılarak, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.
’Vatan ve bayrak için hepimiz tek yumruk olacağız’
Mehmetçiğimize destek yürüyüşüne katılan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, acı ve hüzünlü bir süreçten geçildiğini belirterek “Mübarek Regaip Kandili gecesi şehit olan askerlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum. Hepimiz Mehmet’iz, eli silah tutan herkes vatan ve bayrak için canını seve seve vermeye hazırdır. Vatan ve bayrak için hepimiz tek yumruk olacağız. Cenabı Allah göklerden al yıldızlı bayrağımızı, minarelerimizden ezanlarımızı dindirmesin. ”dedi.
’Biz Türk vatanını, Türk yurdunu, Anadolu’yu korumak için İdlib’deyiz’
Konuşmaların sık sık sloganlarla kesildiği programda bir konuşma yapan AK parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Türk Milleti’nin Anadolu’da kiracı olmadığını belirterek ; “Regaip gecesi İdlib’de şehit olan vatan evlatlarımızı Rahmet ile anıyoruz. Rabbim onlara Rahmet eylesin cennetiyle müjdelesin inşallah. Acımız büyük ama bu acı, bizim içimizdeki vatan, bayrak sevgisini her an biraz daha artıyor. Dünyada ki tüm emperyalistler, Siyonizm ve onların uşakları Türkiye’yi güneyinden kuşatıp, burada bir terör devleti kurdurup, kısa ömürlü bir terör devletinden sonra da orayı dünyanın sahibi sanan İsraillilere teslim etmek istiyorlar. Biz de Türk Milleti olarak Anadolu’da kiracı olmadığımızı 1701’de bu vatanın tapusunu kanlarımızla aldığımızı onlara göstermek için İdlib’deyiz. Biz Türk vatanını, Türk yurdunu, Anadolu’yu korumak için İdlib’deyiz. "şeklinde konuştu.
’İdlib’den geri dönüş yok’
AK parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya konuşmasının şöyle sürdürdü;
İdlib Suriye’nin en önemli kenti, İdlib’de 4 milyon insan yaşıyor. Bu insanların tamamına yakını rejime karşı ve rejime muhalif. Rejim de bunu biliyor. Birleşmiş Milletlerin İsviçre’de yaptırmış olduğu anayasaya göre biriki yıl içerisinde Suriye’de seçim olacak ve bu seçimde de İdlib’dekilerin hemen hemen hepsi Esad’a hayır oyu kullanacaklar. Esad’da bunun bilinci ile oradaki işbirlikçisi Rusya, PKK ve tüm terör örgütleri İdlib’deki muhalifleri oradan çıkarıp, orayı istedikleri gibi diyazn etmek istiyorlar. Onları çıkarmak için de her gün varil bombaları, her gün uçaklarla, toplarla bomba atıyorlar. Sınırımızda 1 milyon mülteci bekliyor. Biz diyoruz ki milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptık ama artık gücümüz de yok sabrımız da yok. Biz, bize ateş düşürenin evini, ocağını ve dünyasını yakarız diyoruz. Dünyaya da bunu buradan haykırıyorum. Onun için de İdlib’in düşmemesi lazım.
İdlin, HalepŞam yolunun ortasında, İdlib bizim terör gruplarından arındırdığımız Afrin’in hemen kenarın da, Türkiye’ye 130 kilometre sınırı olan bir yer. Onun için İdlib’den geri dönüşümüz yok. Hepimiz şehit olsak ta bu vatanı korumak için, sonuna kadar savaşacağız.
Cepheden gelen son haberlere göre, rejim güçleri çekilmek için fırsat kolluyor, kaçıyorlar ama kahraman Mehmetçiğimiz müsaade etmiyor. 10 Şubat’tan bu güne kadar 2 bin 200 tane haini, katili mezarlarına gömdük. İnşallah bundan sonra da devletimizin gücü ve milletimizin gücüyle bu harekat devam edecek. Biz Rusya’ya da, Amerika’ya da, Avrupa Birliğine de diyoruz ki; Sizin istediğiniz kadar silahınız olabilir, istediğiniz kadar uçağınız olabilir ama bu millet ölürsek şehit oluruz, kalırsak devlet bizim diyen bir millet. Bu millet 1071 Anadolu’ya girerken, burası bizim vatanımız, buraya ölmeye geldik bu coğrafya da ölümü ölümle korkutacağız diyen bir millet. Bu millet Kurtuluş Savaşı’nda tüm dünyaya karşı bir desten yazdıysa yine bir destan yazacaktır.
Bu gün birlik, beraberlik günüdür, bu gün hesap kitap günü değildir. Biz ya İdlib’de var olacağız ya da Türkiye’de yok olacağız. Biz şehitlerimizin sayesinde, buralarda rahat yaşıyoruz. Bize düşen de onlara yakışır, onlara yaraşır şekilde, devletimizi milletimizi idare edip onları ihya etmektir. Bu millete kefen biçenler, bu millete ölümü ön görenler şunu unutmasın biz 12. Yüz yılda Horosan’dan gelenlerin kurduğu Selçuklu Devleti’ne ve Ertugrul Gazi’nin Şeyh Edebalı’nin kurduğu Osmanlı Devleti’ne ve Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl sahip çıktıysak, bu günde onun devamını gösteriyoruz, göstereceğiz.
’Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır’
Biz Türk’ün ne yapabileceğini geçmişte atalarımız Çanakkale’de, Galiçya’da cephede İngilizi, Anzagı Yunanı, Rus’a ve diğerlerine anlattı. Biz konuşarak değil, savaşarak var olan bir milletiz. Bundan sonra da inşallah ordumuzun gücüyle, sizlerin desteği ile bu durum devam edecek. Bizim kadın erkek demeden milli manevi değerler ortaya çıktığında gösterdiğimiz ve Osmancıklının gösterdiği hassasiyet ortadadır. Vatanın her kalesindeki, her neferindeki insanlarımızın hassasiyeti ortadadır. Onun için biz şehitlerimize dua edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, devlet başkanımız, devletimizin başındadır. Olaya hakimdir. Sahada şuanda İdlib’de ve Suriye’de devletimizin gücü güçtür. Devletimiz gerek Rusya’ya, gerek Suriye’ye haddiniz bildirmektedir. İHA’larla, SİHA’larla onları toprağa gömmektedir. Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. “dedi.
Konuşmaların sonunda emekli imam hatip Hasan Akbaba ve Ayhan Yılmaz Eravcı dua ederek yürüyüşü sonlandırdı.

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