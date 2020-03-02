İlçedeki yangın paniğe neden oldu 3 ton odun yangında kül oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Mehmetbeyli köyünde meydana geldi. Vedat Satılmış’a ait evin odunluk bölümünde, elektrik kablolarının şase yapması sonucu yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahibi ve köylüler yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Daha sonra Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında 3 ton odun, odunluk ve evin oturma odası kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.