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Çorumlu esnaftan 'Bahar Kalkanı’na destek

İHA

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

Çorumlu esnaftan 'Bahar Kalkanı’na destek

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Suriye’nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak tam destek verdiklerini açıkladı.
Türkiye’nin 81 şehrinde olduğu gibi Çorum’da da Bahar Kalkanı Harekatı’na destek açıklamaları düzenlendi. ÇESOB’ta gerçekleştirilen açıklamaya ise Birlik Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda esnaf odası başkanı katıldı.
Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin şehitlerimizin ruhuna okuduğu Kur’anı Kerim tilavetinin ardından konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, İdlib’de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet dileyerek, "Şu an 81 şehrimizde Türkiye’nin önde gelen odalar, borsalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları olarak, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bizler üzerimize düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin daima yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Suriye'nin İdlib bölgesinde haince saldırıya uğrayan ve pusuya düşürülen kahraman Mehmetçiklerimiz'den şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına eminiz. Bu amaçla başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz. 'Mevzu vatansa, gerisi teferruattır' diyen tüm STK’lar olarak bugün daha bütünüz, daha biriz. Cenabı Allah ülkemizi şerlerden korusun, askerlerimizi muzaffer eylesin. Milletimizin başı sağolsun."dedi.
Açıklamanın ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları Mehmetçiğe saygı yürüyüşü’ne katıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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