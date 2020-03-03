Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da, özel halk otobüsü şoförü Servet Akkaya (54), rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Acil servisin önünde otobüsten sedyeyle indirilen kadın, tedaviye alındı. Rahatsızlanan yolcuya otobüste müdahale anları, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kentte özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Servet Akkaya, Küçük Sanayi Sitesi ile Buharaevler arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki hemşire, astım hastası olduğu belirtilen kadına müdahalede bulunurken, sürücü Akkaya da hastaneye doğru sürdü. Rahatsızlanan yolcuya otobüste müdahale anları, araç içi kamerasınca kaydedildi. Otobüsle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü, korna çalıp, yardım istedi. Otobüsten sedyeyle indirilen kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Servet Akkaya, kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek, "Otobüsün içinde yolcu olarak binen bir de hemşire varmış, o zaten müdahale etti. Ben de otobüsün kapı ve pencerelerini açıp havalandırdım. Hastaneye ben daha yakındım. Zaten yolcu nefes alamadığını söylüyordu. Bu insan sağlığı tabi, ne kadar erken götürürsek o kadar erken müdahale edilir, diye düşündüm ve hemen kadını otobüsümle hastaneye yetiştirdim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-03-03 15:39:34



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