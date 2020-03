Başkan Aşgın, Gülabibeylilerle bir araya geldi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Gülabibey’i sosyal belediyecilik hizmetleriyle buluşturuyoruz”

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle buluşmaları devam ediyor.

“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde her yıl 10 bine yakın kadının faydalandığını, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi mescitlerinin hizmete girdiğini, cami ve Kur’an kurslarının tamir ve tadilatlarının yapıldığını, okullara Z kütüphaneler inşa ettiklerini söyleyen Başkan Aşgın, sosyal belediyecilik çalışmalarının ve altyapıya yönelik çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.

Aşgın, her mahallede Çorumluların yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak ve şehri bulunduğu noktadan çok daha iyi bir noktaya getirmek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını ifade etti.

Gülabibey mahallesini sosyal belediyecilik hizmetleriyle buluşturduklarını dile getiren Aşgın, “Dar gelirli vatandaşlarımız için gıda bankamızdan yardımlar yapıyoruz. Bizlere başvuru yapan, durumunu değerlendirdiğimiz ve gıda yardımının yapılmasına karar verdiğimiz kardeşlerimize yardımlarımızı düzenli olarak ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gülabibey’e 3 bin 500 metre altyapı çalışması yaptık”

Göreve geldikleri günden bugüne kadar Gülabibey mahallesinde 3 bin 500 metre altyapı çalışması yaptıklarını dile getiren Aşgın, sağlıklı içme suyu temini, kanalizasyon, yağmur suyu gibi altyapı ekipmanlarının kontrolü ve altyapı yatırımlarının yapılması için gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizerek, 2020 yılı yatırım programı içerisinde Gülabibey’e atık su ve yağmur suyu hat çalışmalarına yönelik önemli projelerinin olduğunu söyledi.

2019 yılı içerisinde önemli bir rekora imza attıklarını ve Çorum genelinde 70 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “2019 yılında Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle Gülabibey Mahallemizde 3 milyon 609 bin 285 TL’lik asfalt, bordür, tretuar, kazı, dolgu gibi üst yapı çalışmaları yaptık. Yine 2020 yılı içerisinde de 23 noktada üst yapı çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Aşgın, ayrıca 2020 yılı içerisinde Gülabibey’de park ve yeşil alanların artmasına yönelik önemli çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Belediyenin yaptığı çalışmaları başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaş ile bir araya gelerek anlatmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade eden AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, “Belediye Başkanımızın sizlerle buluşması, içinizde olması çok güzel. Sizlerin de bu toplantılara katılmanız güzel bir manzara oluşturuyor. Çorum’da bu dönem muhtarlarla istişareli bir şekilde sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz şehrin kenardan başlayıp içeriye doğru eksiklerini gidereceğiz diye söz vermiştik. Gülabibey Mahallesinde asfalt sorunumuz kalmadı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya da yaptığı konuşmada Gülabibey Mahalle sakinlerinin sorunlarını rahatça dile getirebildiği bir toplantı olduğunu belirterek “Bugün söz sizlerin. Sizler konuşacaksınız ve sorunlar dile getirilecek. Çözülmesi gereken sorunlar çözüme kavuşacak” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gülabibey Mahallesinin her şeyin en iyisini hak eden bir mahalle olduğunu belirterek “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aşkla çalışan yorulmaz. Belediye Başkanımıza güveniyoruz.” diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve mahalle muhtarı Hasan Belli de yaptıkları konuşmada toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.