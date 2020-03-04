Oda ışıkları ile ‘TSK’ yazdılar

Çorum’un Sungurlu ilçesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri yurtta oda ışıklarıyla ’TSK’ yazdılar.
Sungurlu KYK yurdunda kalan öğrenciler KYK yurdu odalarının ışıkları ile Suriye’de devam eden Bahar Kalkanı operasyonuna destek amaçlı TSK yazdılar.
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