Sungurlu MYO kampüsü gün sayıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ekipler tarafından Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nun giriş güzergahının bordür çalışması başladı.

Sungurlu MYO Kampüsü’nün üniversitenin 14. Kuruluş yıldönümü olan 17 Mart’ta törenle açılması bekleniyor.

Üniversite öğrencileri yeni binada eğite başlarken, MYO kampüsünde 17 derslik, 23 personel ofisi, 1 kütüphane, 1 toplantı salonu, fizyoterapi uygulama laboratuvarı, çocuk gelişimi uygulama salonu, 3 bilgisayar laboratuvarı, yemekhane, kantin binası, ısı ve enerji merkezi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.