Kaymakam'dan öğrencilere imzalı kitap

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Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen Sungurlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Lisede incelemelerde bulunan Kaymakam Gözen, öğrencilere imzaladığı kitapları hediye etti. Ziyarette Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, Şube Müdürü Yalçın Akkaya ve Okul yönetimi eşlik etti.

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