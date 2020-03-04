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Çorum Milletvekilleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti

İHA

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Milletvekili Oğuzhan Kaya Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Çorum Milletvekilleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Milletvekili Oğuzhan Kaya Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 91. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü kurasından Çorum’a ihtiyaca binaen 8 uzman ve 20 pratisyen olmak üzere 28 doktor ataması yapıldığını hatırlattı.
Yapılan atamalardan dolayı Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, ayrıca başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Çorum’daki tüm hastanelerin ihtiyacı olan doktorların atanmasını da talep ettiklerini dile getirdi.
Milletvekili Ceylan, Çorum’un eksik olan doktor ihtiyacının giderilmesi konusunda Bakan Koca’nın ilgili bürokratlara bizzat talimat verdiğini kaydederken, Çorum’da yapılacak olan atamalarla birlikte doktor eksiğinin kalmayacağını söyledi.
AK Parti iktidarı döneminde Çorum’a Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan çok daha fazla sağlık yatırımlarının kazandırıldığını ifade eden Milletvekili Ceylan, kendisinin de sağlık konusunda çok hassas olduğunu ve sağlık yatırımları ile hizmetleri konusunda Çorum’a ihtiyaç duyulan herşeyin yapılması için çaba gösterdiğini vurguladı.
Çorum’un sağlık alanında bölgenin en önemli kenti haline getirmek için yatırımların devam ettiğini anlatan Ceylan, bir yandan yeni sağlık yatırımları kazandırılırken, diğer yandan da mevcut sağlık kuruluşlarından Çorumluların sağlık hizmetini eksiksiz alması noktasında hassas davrandıklarını dile getirdi.
Ceylan, Özellikle de branş doktoru ve ilçelerde uzman doktor eksikliğinin giderilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini hatırlatarak, “Sayın Bakanımız taleplerini dinledi ve gerekenin yapılması için de ilgili bürokratlara talimat verdi. İnşallah önünüzdeki günlerde tüm hastanelerimizde doktor eksikliği giderilmiş olacak. Ayrıca, diğer sağlık yatırımları ile ilgili de Bakanımız bizzat destek sözü verdi” dedi.

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