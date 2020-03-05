Doğurduğu bebeğini pencereden atan anneye müebbet hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğurduğu bebeğini pencereden atan anneye müebbet hapis

DHA

Doğurduğu bebeğini pencereden atan anneye müebbet hapis


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM'da, erkek arkadaşından dünyaya getirdiği kız bebeğini poşete koyup, 5'inci kattaki evlerinin banyo penceresinden, apartman boşluğuna attığı iddiasıyla yargılanan Münevver B. (21), 'altsoyu olan çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
Olay, 10 Kasım 2017 günü, Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Münevver B., erkek arkadaşından hamile kaldı. Olay günü 5'nci kattaki evlerinin banyosunda, doğum yaparak, kız bebek dünyaya getidi. Ardından da bebeği, poşete koyup, banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı.
Bir süre sonra rahatsızlanan genç kız, ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Münevver B.'nin doktorlara doğum yaptığını söylemesi üzerine, polise bilgi verildi. Polis, annenin verdiği bilgi doğrultusunda 8 aylık dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin cesedini buldu. Münevver B., tedavisinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
'ERKEK ARKADAŞIMDAN HAMİLE KALDIM'
İfadesinde lise 3'üncü sınıftayken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini anlatan Münevver B., "Ailem erkek arkadaşımla görüşmemi istemediği için gizli gizli buluşuyorduk. Erkek arkadaşımin evinde kendi rızamla cinsel ilişkiye girdim. Daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. Korktuğu için gizledim.
Olay günü yemek yedikten sonra sancılandım. Banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat sonra bebek doğdu. Bebek tuvalet taşının üzerine kafa üstü düştü. Çocuğun nefes almadığını anladım. Çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum" dedi.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Çorum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Münevver B., 'altsoyu olan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alara, müebbet hapis cezasına çevirdi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-03-05 09:45:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' indirimi
YEREL HABERLER Balyozlu eş cinayeti sanığına 'haksız tahrik' ...
Çorum Milletvekilleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Çorum Milletvekilleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ...
Gönlüm sporda projesi start aldı
YEREL HABERLER Gönlüm sporda projesi start aldı
Valilikten 'korona virüs' açıklaması: “Hastadan gönderilen testler negatif çıktı”
YEREL HABERLER Valilikten 'korona virüs' açıklaması: “Hastadan ...
Çorum polisinden suç örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Çorum polisinden suç örgütüne operasyon
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
Polis’ten “tele dolandırıcılara” karşı broşürlü uyarı
YEREL HABERLER Polis’ten “tele dolandırıcılara” karşı broşürlü uyarı
Sungurlu şehir parkına makyaj
YEREL HABERLER Sungurlu şehir parkına makyaj
Kaymakam'dan öğrencilere imzalı kitap
YEREL HABERLER Kaymakam'dan öğrencilere imzalı kitap
Sungurlu MYO kampüsü gün sayıyor
YEREL HABERLER Sungurlu MYO kampüsü gün sayıyor
Oda ışıkları ile ‘TSK’ yazdılar
YEREL HABERLER Oda ışıkları ile ‘TSK’ yazdılar
Seyir halindeki kamyonet yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet yandı
Başkan Aşgın, Gülabibeylilerle bir araya geldi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Gülabibey’i sosyal belediyecilik hizmetleriyle buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, Gülabibeylilerle bir araya geldi Çorum ...
(Görüntülü) Halk otobüste rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Halk otobüste rahatsızlanan kadın, şoför ...
Çorum belediyesi 4 bin 500 gül fidesi dikti
YEREL HABERLER Çorum belediyesi 4 bin 500 gül fidesi dikti
Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Halk otobüsünde rahatsızlandı, şoför hastaneye ...
Çiğ köfteci, zabıta memurunu bıçakladı
YEREL HABERLER Çiğ köfteci, zabıta memurunu bıçakladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X