Doğurduğu bebeğini pencereden atan anneye müebbet hapis



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM'da, erkek arkadaşından dünyaya getirdiği kız bebeğini poşete koyup, 5'inci kattaki evlerinin banyo penceresinden, apartman boşluğuna attığı iddiasıyla yargılanan Münevver B. (21), 'altsoyu olan çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Kasım 2017 günü, Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Münevver B., erkek arkadaşından hamile kaldı. Olay günü 5'nci kattaki evlerinin banyosunda, doğum yaparak, kız bebek dünyaya getidi. Ardından da bebeği, poşete koyup, banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı.

Bir süre sonra rahatsızlanan genç kız, ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Münevver B.'nin doktorlara doğum yaptığını söylemesi üzerine, polise bilgi verildi. Polis, annenin verdiği bilgi doğrultusunda 8 aylık dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin cesedini buldu. Münevver B., tedavisinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'ERKEK ARKADAŞIMDAN HAMİLE KALDIM'

İfadesinde lise 3'üncü sınıftayken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini anlatan Münevver B., "Ailem erkek arkadaşımla görüşmemi istemediği için gizli gizli buluşuyorduk. Erkek arkadaşımin evinde kendi rızamla cinsel ilişkiye girdim. Daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. Korktuğu için gizledim.

Olay günü yemek yedikten sonra sancılandım. Banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat sonra bebek doğdu. Bebek tuvalet taşının üzerine kafa üstü düştü. Çocuğun nefes almadığını anladım. Çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Çorum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Münevver B., 'altsoyu olan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alara, müebbet hapis cezasına çevirdi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-03-05 09:45:10



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