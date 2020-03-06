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Çorum’da ÇORBİS hayata geçiyor

İHA

Çorum Belediye, Kent'te bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak ve bisiklet kullanımını sağlıklı hayatın bir parçası haline getirecek olan ÇORBİS projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan ÇORBİS projesi kapsamında bisikletlerin ve bisiklet parklarının alımı için ihaleye çıkıldı.

Çorum’da ÇORBİS hayata geçiyor

Çorum Belediye, Kent'te bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak ve bisiklet kullanımını sağlıklı hayatın bir parçası haline getirecek olan ÇORBİS projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan ÇORBİS projesi kapsamında bisikletlerin ve bisiklet parklarının alımı için ihaleye çıkıldı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Akıllı Bisiklet Uygulama Projesi (ÇORBİS) ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını ve akıllı bisiklet sistemleri alımı dosyasını imzalayıp ihale birimine havale ettiğini söyledi.
Başkan Aşkın, Çorum halkının bisiklet kullanmayı günlük hayatının bir parçası haline getirmesi, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirecekleri projenin tüm kesimler tarafından büyük beğeni topladığını vurguladı.
ÇORBİS ile birlikte Çorum’da şehir içi ulaşımını da rahatlatacaklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Bu sayede sağlıklı yaşamı da teşvik etmiş olacağız. Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek istiyoruz. Aynı zamanda da şehrimizin temiz kalmasına katkı sunmuş olacağız. Seçim dönemi verdiğimiz tüm sözlerimizle ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taahhüt ettiğimiz tüm projelerimizi hayata geçireceğiz.” dedi.
'Akıllı bisikletler Çorum sokaklarında'
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayata geçirecekleri ÇORBİS projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kuracakları mobil uygulama sayesinde tüm işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılacağını söyledi. Mobil uygulama sistemiyle bisiklet kiralamak isteyenlerin istasyonlarını yerlerini ve durumlarını, yapılan ödemeleri ve diğer tüm modüllerin bu mobil uygulama sayesinde hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.
Her bisikletin ayrı bir kimlik numarası ile tanımlı olacağını kaydeden Başkan Aşgın, “ÇORBİS ile şehrimize kazandıracağımız bisikletler akıllı parkta takılı halde iken bağlantılı olan, park kontrol kartı ile iletişim kurabilen ve bu sayede takibi gerçekleştirilebilen akıllı bisikletler olacak. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. İnşallah kısa zaman içerisinde Çorum’u akıllı bisiklet sistemimiz olan ÇORBİS ile buluşturacağız” diye konuştu.
Başkan Aşgın, ilk etapta 50 akıllı bisiklet, 60 akıllı bisiklet park ünitesi, 5 kiralama terminali ve sistem için gerekli olan diğer ekip ve ekipmanların alımını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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