Üniversite öğrencilerinden kan bağışı

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Çorum’da üniversite öğrencileri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Hitit Üniversitesi Kızılay Kulübü ve Kızılay Çorum Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki kampanyaya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Kan bağışının önemine dikkat çeken öğrenciler, sağlıklı tüm bireyleri kan vermeye davet ettiler.

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