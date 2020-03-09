AK Parti’den şehit annelerine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti’den şehit annelerine ziyaret

İHA

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

AK Parti’den şehit annelerine ziyaret

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.
İlk olarak şehit Uzm. Çvş. İhsan Kaya’nın ailesini ziyaret eden Ahlatcı, annesi Nazife Kaya ve Kız kardeşi Aslı Kaya'nın günün kutladı. Daha sonra 2005 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde şehit düşen Jnd. Kd.Üst Çavuş Altan Arslan'ın baba ocağını ziyaret eden Ahlatcı, anne Fatma Arslan’a çiçek hediye takdim etti.
Annelerin cennet, annelerin vatan olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Sizler bu vatan toprağına evladını katmış annelersiniz. Sizlerin hakkı ödenmez. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin Büyük bir fedakârlık, sevgi, şefkat ve merhametin temsili olan, bizleri her şeyden sakınan ve karşılıksız severek büyüten annelerimize teşekkür ediyorum. Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız” dedi.
Ahlatcı’dan Elif Tuana’ya özel ilgi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ahlatcı, ayrıca Alsam ailesini ziyaret etti. Ziyarette Ahlatcı, down sendromlu Elif Tuana’yla yakından ilgilenerek küçük çocukla bir süre sohbet etti. Ahlatcı, anne Nuray Alsam’ın gününü kutlayarak çiçek hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlatcı’dan İdlib gazisine ziyaret AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: “Bir evladım feda olsun memleketimize”
YEREL HABERLER Ahlatcı’dan İdlib gazisine ziyaret AK Parti Çorum İl ...
Kadın girişimci öğrencilere işletmesinin kuruluş serüvenini anlattı
YEREL HABERLER Kadın girişimci öğrencilere işletmesinin kuruluş ...
49 yıldır ev temizliğine giderek geçimini sağlıyor Genç yaşta eşini kaybeden 74 yaşındaki Fatma Karakuş, yaşam mücadelesini bırakmıyor “Hakir görüldüm, horlandım, hayatta çok darbe yedim” “Kur’an-ı Kerim, bedene şifa, ruha gıda” “Kültüre değer veriyorum, üniversite sınavına katılsam gençleri sollarım”
YEREL HABERLER 49 yıldır ev temizliğine giderek geçimini ...
Aday öğretmenler Osmancık’ı tanıdılar
YEREL HABERLER Aday öğretmenler Osmancık’ı tanıdılar
Üniversite öğrencilerinden kan bağışı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden kan bağışı
Vali Çiftçi’den İdlib gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çiftçi’den İdlib gazisine ziyaret
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X