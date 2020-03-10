Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çayan Köy yolunda meydana geldi. Sungurlu’dan Çayan Köyü istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil takla atarak durdu. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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