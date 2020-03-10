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Yeşilay’dan bağımlılık konulu seminer

İHA

Yeşilay Sungurlu İlçe Temsilciliği tarafından "Yeşilay Haftası" kapsamında, Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Ahmet Birkan Karaman tarafından alkol, sigara, uyuşturucu ve internet bağımlılığı konulu seminer verdirildi.

Yeşilay’dan bağımlılık konulu seminer

Yeşilay Sungurlu İlçe Temsilciliği tarafından "Yeşilay Haftası" kapsamında, Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Ahmet Birkan Karaman tarafından alkol, sigara, uyuşturucu ve internet bağımlılığı konulu seminer verdirildi.
5 Mart 1920 yılında Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından kurulan ve kuruluşunun 100. yılını kutlayan Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına Sungurlu’da düzenlenen konferansa, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başlandı.
Yeşilay ilçe temsilcisi Ecz. Bekir Sami Ünsal'ın açılış konuşmasını yaptığı konferansta, “Toplumda gelişen her kötülüğün ardında, bir düşman eli vardır” diyerek başladığı konuşmasında, Yeşilay’ın kuruluş amacı, vizyonu, misyonu ve faaliyetlerini anlattı.
Konferans sunucusu Dr. Ahmet Birkan Karaman ise, salonda bulunan öğrencilere slayt gösterimi ile sunum yaptığı konferansta; sigara, alkol, uyuşturucu madde ve son yıllarda gittikçe yaygınlaşan internet bağımlılığından ve bağımlılığa iten sebeplerden bahsetti.
Dr. Karaman ‘Sigara, alkol, uyuşturucu maddelerin ilk kullanımda, kafa bulma ve aldatıcı bir keyf etkisi yaptığından söz ederek; zamanla kullanıcıların bu aldıkları maddelere bağımlı hale geldiklerinden dolayı, aynı etkiyi görmek için gittikçe artan miktarlara ihtiyaç duyacak hele gelmekte ve böylece de bu madde bağımlısı kişiler yaptıkları doz aşımları nedeniyle vücut direncine bağlı olarak günün birinde mutlaka zehirlenmekte ve bunun sonucunda da, hem başkalarının hayatını tehlikeye atmakta hem de hayatlarını kaybetmektedirler’ dedi.
Dr. Ahmet Birkan Karaman, “Madde bağımlılığının, suç örgütlerinin ilgi duyduğu ve beslendiği bir alan olduğunu, Bonzai ve diğer uyuşturucuların pazarlanması hususunun en mühim nedenlerinin başında tamamen dış kaynaklı şer odakların yani düşman güçlerin kontrolünde olan bir durum olması nedeniyle bu konunun Milli Güvenlik boyutunun da olduğuna vurgu yaptı.
Türkiye'de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları hızla artmakta olduğunu, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmekte olduğuna dikkat çeken Karaman, diğer bağımlılıklar gibi kumar illeti ve İnternet bağımlılığının da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmakta olduğundan söyledi.
Bağımlılıkların kişinin tüm yaşamını yani bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını menfi olarak etkilediğine dikkat çeken Dr. Ahmet Birkan Karaman, "Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak başta aile ve okul ortamı olmak üzere tüm toplumun seferber edildiği akılcı bir mücadele programıyla mümkün olabileceğini" ifade etti.
Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Ahmet Birkan Karaman’a İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz tarafından plaket takdim edildi.
Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen ve 1 No Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Ahmet Birkan Karaman tarafından Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selahattin Aslantaş ile birlikte okulda görevli öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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