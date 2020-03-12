Başkan Aşgın, pehlivanlara kispet hediye etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Aşgın, pehlivanlara kispet hediye etti

İHA

Başkan Aşgın, pehlivanlara kispet hediye etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi güreşçilerine kispet hediye etti.
Tarihi Antalya ve Edirne başta olmak üzere düzenlenecek geleneksel yağlı ve karakucak güreş müsabakalarına katılacak pehlivanların antrenmanlarını izleyen Başkan Aşgın, pehlivanlara moral verdi.
Antrenmanı bir süre izleyen Başkan Aşgın, antrenman sonrası da güreşçilerle sohbet etti. Çorum Belediyesi olarak ata sporu olan güreşe ve güreşçiye her zaman destek olduklarını ifade eden Aşgın, “Çorum tarihte önemli pehlivanlar yetiştirmiş bir kenttir. Bu gurur hepimizindir. İlimizde yetişen gençlerimizin ve çocuklarımızın başarıları bizleri gururlandırıyor. Genç pehlivanlarımızdan Tevfik Kış, Nazmi Avluca gibi dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyoruz” dedi.
'Kırkpınar’dan derecelerle döneceğiz'
Çorum’da özellikle minder güreşinde çok başarılı pehlivanların yetiştiğini vurgulayana Başkan Aşgın, “Minder güreşinin yanı sıra yağlı güreşi de çok önemsiyoruz. Ahmet Selbest kardeşimizi Antalya’dan getirerek ilk adımı attık. Pehlivanlarımız zorlu bir çalışma süreci geçirdi. Antalya’dan başlayacak müsabakalardan Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne kadar tüm müsabakalarda pehlivanlarımızın derece yapacaklarına inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah Kırkpınar’dan başarılı derecelerle döneceğiz.” şeklinde konuştu.
'Güreşçilerimizi unutturmayacağız'
Geçtiğimiz sene büyük bir organizasyon ile karakucak güreşlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Aşgın, bu sene içerisinde de geniş katılımlı bir yağlı güreş organizasyonu planladıklarını söyledi.
Aşgın, “Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden milli gururumuz, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, hemşehrimiz Tevfik Kış ile ilgili 29 Mayıs’ta bir panel düzenleyeceğiz. Hemen ardından Kırkpınar ve diğer büyük güreşlerde derece yapmış büyük isimlerin de katılacağı, yoğun katılım beklediğimiz büyük bir yağlı güreş organizasyonu gerçekleştireceğiz.”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çorum’a gelecek
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çorum’a gelecek
AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partili başkanlar Ankara’da bir araya geldi
Osmancık’ta işaret diliyle İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Osmancık’ta işaret diliyle İstiklal Marşı okundu
Çorum’da okullar ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Çorum’da okullar ilaçlanıyor
Baskülden kazandığı parayı İdlib’e gönderiyor
YEREL HABERLER Baskülden kazandığı parayı İdlib’e gönderiyor
Sungurlu’da yine koronavirüs alarmı
YEREL HABERLER Sungurlu’da yine koronavirüs alarmı
Sungurlu'dan İdlib'e 15 ton un gönderildi
YEREL HABERLER Sungurlu'dan İdlib'e 15 ton un gönderildi
Sungurlu'da koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER Sungurlu'da koronavirüs tedbirleri
Başkan Aşgın'dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aşgın'dan merkez ilçeye hayırlı olsun ziyareti
ÇESOB Başkanı Recep Gür; 'Virüs fırsatçılarına izin verilmemeli'
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Recep Gür; 'Virüs fırsatçılarına izin ...
Bakan Gül’den Çorum talimatı
YEREL HABERLER Bakan Gül’den Çorum talimatı
İstiklal Marşı'nın 99. yılı kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın 99. yılı kutlandı
Çorum’da okullar korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Çorum’da okullar korona virüsüne karşı dezenfekte ...
Çorum’da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Çorum’da korona virüs tedbirleri
Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri
YEREL HABERLER Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri
(Görüntülü) 2 çocuğunun annesi eşini böbreği ile hayata bağladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 çocuğunun annesi eşini böbreği ile ...
Toprağı suyla buluşturan proje ekonomiye 58 milyon lira katkı sağlayacak Kızılırmak Tımarlı Tarım Sulaması Projesi’yle 80 bin dönüm arazide sulu tarıma geçilecek 50 yıllık rüya gerçeğe dönüştüğünde 15 kişiye istihdam sağlayacak
YEREL HABERLER Toprağı suyla buluşturan proje ekonomiye 58 milyon ...
2 çocuğunun annesi eşini, böbreği ile hayata bağladı
YEREL HABERLER 2 çocuğunun annesi eşini, böbreği ile hayata bağladı
Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma
Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti
YEREL HABERLER Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı ...
Emniyet Müdürlüğü Çorum’un Şubat ayı suç dosyasını açıkladı Şubat ayında 20 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 32 ruhsatsız tüfek ve 18 kesici ve delici alet ele geçirildi Çorum emniyet müdürlüğü yüzde 63 suç aydınlatma oranı ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı İl genelinde meydana gelen 838 asayiş olaydan 819’u aydınlatıldı, kayıp ihbarı yapılan 19 şahsın tamamı bulundu
YEREL HABERLER Emniyet Müdürlüğü Çorum’un Şubat ayı suç dosyasını ...
Başkan Aşkın yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aşkın yol çalışmalarını inceledi
Osmancık’ta kitap okuyan öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Osmancık’ta kitap okuyan öğrencilere ödül
Muhtar leylek yuvasını tamir etti
YEREL HABERLER Muhtar leylek yuvasını tamir etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X