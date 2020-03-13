Çorum'da borcu olan abonelerin suyu kesilmeyecek



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, borcu olan abonelerin 1 Mayıs'a kadar sularının kesilmeyeceğini açıkladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, koronavirüse karşı önlemler aldıklarını belirterek dezenfeksiyon için 3 bin litre önleyici malzeme edindiklerini söyledi. Su borcu olanlarla ilgili düzenlemeye gittiklerini anlatan Aşgın, "1 Mayıs tarihine kadar su borcu olan abonelerimize su kesintisi işlemi yapmayacağız. Tedbirlerimiz en üst düzeydedir. Çorum Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-03-13 15:53:20



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