Belediye Başkanı Gelgör, 1 yılık icraatlarını değerlendirdi Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; "Dereboğazı Göleti Osmancık Belediyesi'ne devredilecek" "Kapalı yüzme havuzu ramazan öncesinde hizmete girecek"

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçede görev yapan yerel ve yaygın medya temsilcileri ile bir araya geldi. Basın buluşmasında ilk 1 yılını değerlendiren Başkan Gelgör, TEDES, Kapalı Pazar Yeri, Dereboğazı Göleti, Organize Sanayi, Kapalı Yüzme Havuzu, Eski Hükümet Konağı alanının park yapılması, Arıtma Tesisi’nin son durumu ile belediyenin asli görevleri arasında yer alan hizmetlere değindi.

İlçeye önceki dönemlerde başlatılan yatırımların son durumu ve Osmancık Belediyesi’nin 1 yıl içinde yürüttüğü hizmetleri yerinde incelemek için basın mensupları ile birlikte saha çalışmalarını dolaşan Başkan Gelgör’e, Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ile Kültür ve Turizm Müdürü Nadir Öksüz’de eşlik etti.

’At yarışları alanına antik tribün modeli’

Göreve geldikten sonraki bir yılı değerlendiren Başkan Gelgör, ilk olarak mera alanı olarak gözüken At yarışları mevkii’nin belediyeye geçmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gelgör, alanın at yarışları, güreş ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek alana amfi tiyatrolardaki izleyici tribünlerine benzer bir proje düşünüldüğünü belirtti.

Meradaki at yarışları ve güreş yapılan alanın amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek için çevresinin 750 metre tel örgü ile güvenli hale getirildiğini belirten başkan Gelgör, mesire alanı içine baybayan tuvaletlerinin yapıldığını, mescit ve soyunma odaları ile piknikçiler için kamp masaları yapılacağını söyledi.

’Gölet Belediye’ye devredilecek’

Osmancık’ın 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Osmancık’a yapılan Dereboğazı Göleti’nin belediyenin öz malı olacağını belirten Başkan Gelgör; “Göletin her işi bitti. 35 milyon keşif bedeli ile devlet yatırımına alınan arıtma tesisini bekliyoruz. Devlet Su İşleri bunları tamamlayınca gölet belediyenin öz malı olacak” dedi.

’TEDES konusunda anlaşmazlık var’

Trafik Elektronik Denetleme Sisteminin (TEDES) kapatılması konusu Osmancık Belediyesi 2019 Eylül ayı meclis toplantısında ele alınmıştı. Konunun son durumu ile ilgili soruları da cevaplayan Başkan Gelgör, yüklenici firma ile mahkemelik olduklarını söyledi.

Başkan Gelgör, TEDES gelir paylaşımında firmanın yüzde 12,4, belediye ise yüzde 2,6 pay aldığını hatırlatarak “Firma ile mahkemeliğiz, oranlarda anlaşmıyoruz. Kapatılması konusu hala gündemimizde. Kapatılamasa bile hız koridorunu 82 çıkarmayı istiyoruz.“ şeklinde konuştu.

’Kapalı havuz ramazan öncesinde hizmete girecek’

5 yıldızlı otellerin konseptinde tasarlanan kapalı yüzme havuzu, Hamam, Fitnes ve Spor Merkezi’nin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Gelgör, henüz kesin kabulün yapılmadığını belirtti.

Başkan Gelgör, Kapalı yüzme havuzunda eksikliklerin tespitinin ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek; “Kesin kabul henüz olmadı. Doğalgaz bağlandı, çevre düzenlemesi devam ediyor. Bazı eksiklikler tespit edildi, tamamlanması için çalışılıyor. Ramazandan önce faaliyete geçireceğiz. Her şey şeffaf olacak. ”dedi.

’Günde 4 bin 300 metreküp su arıtıyoruz’

Yaklaşık 3 yıldır Osmancık’ta evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçmeye devam eden Atıksu Arıtma Tesisi günlük 4 bin 300 metreküp arıtma gerçekleştiriyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, basın mensupları ile yaptığı saha gezisinde ilçe genelinde daha sağlıklı bir çevre için hizmet veren Atıksu Arıtma Tesisi’ni de inceledi. Gelgör, Kızılırmak’a akan kanalizasyonu arıtan tesisin mevcut çalışanları ile arıtma faaliyetine devam ettiğini belirtti.

’Çöp taksi görüşmelerimiz devam ediyor’

Osmancık Belediyesi araç filosuna 1 greyder, 2 büyük kamyon, 3 çöp arabası ve Gölbaşı Belediyesi’nden 1 cenaze nakil aracı ekledi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, seçim vaatleri arasında yer alan çöp taksi görüşmelerinin ise devam ettiğini belirtti.

Başkan Gelgör’ün seçim vaatleri arasında yer alan “Osmancık’a modern pazar yeri kazandıracağız” projesinin gecikme nedenini Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci açıkladı.

İlçede muhtelif yerlerde dağınık vaziyette bulunan belediye malzemelerinin muhafazası ve envanter takibinin yapılması için Belediye Hizmet Kampüsü’ne kapalı deponun yapıldığını söyleyen Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, malzemelerin buraya taşınması sonrası, seçim öncesi, öncelikli ve önemli projeler arasında yer aldığı belirtilen iki katlı yarı açık modern hal kapsamında, toplu taşıma projesinin de dahil edildiği Pazar için “Yer sahası çıkaracağız” dedi.

’Doğalgaz konusunda çalışmalar devam ediyor’

Osmancık Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alan 385 kilometrelik yol ağında bulunan cadde ve sokakların büyük bir bölümünde asfalt ve kilitli parke çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Şenyurt, Esentepe, Koyunbaba, Çay, Gürleyik mahallerinde asfalt çalışmalarının yapıldığı yine Gürleyik, Şenyurt, Esentepe, Cumhuriyet ve Yeni Mahallede kilitli parke yol çalışmalarının yapıldığı mahaller gezilerek anlatılırken, Başkan Gelgör, “doğalgazın geçmediği yerde çalışma yapamıyoruz” diye konuştu.

’Kaldırımlar betondan yapılacak’

Kamil yolunun her iki tarafına yapılan beton kaldırım çalışmalarının genele yayılacağı ifade eden Başkan Yardımcısı Cebeci, “Yol yapmadığımız yerde kaldırım, kaldırım yapmadığımız yerde yol yapıyoruz” dedi.

’Çöp konteynırları yenilendi’

Osmancık Belediyesi’ne gelen 350 adet çöp konteynerinin mahallere dağıtımının yapıldığı 250 konteynerin ise geleceği belirtildi. 230 dönüm arazi üzerinde yer alan Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilen parsellerde çalışmalar başladı.

Karma Organize Sanayi Bölgesi olan, doğalgaz, alt yapı ve elektrik şebekesi tamamlanan alanda parsel tahsis edilen Palet Fabrikası için çalışmaların başladığı gözlemlendi. Kurulacak olan Fabrika’nın çevresi için beton duvar çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, burada yapılan incelemede, OSB’ye giriş ve çıkışın yapılacağı yolun değiştirilerek derenin sağından ve solundan verileceğini söyledi.

’Eski hükümet konağı alanı dolduruluyor’

Yeni Mahallede eski hükümet konağı alanına yapılması planlanan Türk Devletleri Parkı yol hizasında olması için toprak ile dolduruluyor. Yapılacak olan parka kullanılamaz raporu bulunan eski Halk Eğitim Merkezi’nin yıkım sonrası, yeni yer için yazışmaları devam eden İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ileride dahil edileceği belirtildi.

’Belediye’ye yeni hizmet binası’

Halen kullanılan Osmancık Belediye hizmet binası yıkılarak yerine meydan ve park yapılacak. Yıkıma Kültür Merkezi’nin de dahil edilebileceği belirtilerek yeni belediye binası yeni adıyla Mustafa Kemal Atatürk Parkı’na (Eski Garaj Bölgesi) inşa edilen binalara taşınacak. Başkanlık konutunun cadde kenarındaki ilk bina olacağı hizmet birimlerinin bulunacağı binalara da geçiş için tüp geçit yapılacağı söylendi.

Yapılan saha çalışmasında vatandaşların taleplerini de not alan Başkan Gelgör, METEM işbirliği ile 100 bankın 3’er 3’er camilere dağıtıldığını, caddelere ve okullara da verilerek “Hem okulumuz hem de memleketimiz kazanıyor dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.