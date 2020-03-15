Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Mustafa ULUSOY- Yusuf ÇINAR/OSMANCIK (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne giden Irak uyruklu 3 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu debisi yükselen nehirde mahsur kaldı. 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Osmancık'a bağlı Kargı köyünde Kızılırmak Nehrinde meydana geldi. Irak uyruklu 3 kişi, nehirde balık tutmak istedi. Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu sular yükselince 3 kişi nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine baraj bölgesine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 3 saat boyunca mahsur kalanlar, botlara alınarak kıyıya çıkarıldı. Irak uyruklu 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Mustafa ULUSOY
2020-03-14 22:45:15
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