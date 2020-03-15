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Bakan Turhan, Çorum’daki yatırımları inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “Milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, millete verdikleri hiçbir sözü yerde bırakmadıklarını söyledi.

Bakan Turhan, Çorum’daki yatırımları inceledi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “Milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, millete verdikleri hiçbir sözü yerde bırakmadıklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çorum’da yapımı devam proje ve çalışmaları inceledi. İlk olarak Osmancık, Laçin, Ortaköy karayolundaki çalışmaları inceleyen Bakan Turhan, daha sonra vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Bakan Turhan, toplantı öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Çorum’da özellikle ulaştırma anında önemli yatırımları olduğunu dile getiren Bakan Turhan, “Çorum, bulunduğu konum itibariyle DoğuBatı, KuzeyGüney aksında önemli bir kavşak ilimiz. Bulunduğu konum itibariyle tarım, turizm, sanayisini, ticaretini geliştiren bir ilimiz. Geliştirmeye devam ediyor. Bizde bu gelişmeye paralel olarak Çorum’daki karayolu, demiryolu ve gelecekte havayolu ulaşımı ile ilgili projelerimizi yerinde inceledik. Çalışmaları devam özellikle KuzeyGüney aksında Çorum’u batı illerine bağlayan ÇorumOsmancık yolundaki çalışmalarda önemli mesafeler alınmış durumda. Bu yıl sonunda projenin yüzde 50’sini tamamlamayı planlıyoruz. Özellikle Kırkdilim mevkiindeki tünelleri de önümüzdeki yıl tamamlayıp trafiğe açacağız. Yine bu bölgede Sinop tarafından gelip de Kuzey TETEK diye tabir ettiğimiz Kargı Beygircioğlu yolunu da bu yıl bölünmüş haline getireceğiz. Yeni Çorum Amasya üzerinden Doğu illerine bağlayan Mecitözü yolunda çalışmalar devam ediyor. Önemli kısmını bu yıl kalan kısmını gelecek yıl açmayı planlıyoruz. İlçelerle olan bağlantılarla da çalışmalar devam ediyor. Çorumİskilip, ÇankırıÇorum yolunda çalışmalar sürüyor. Bir kısmını bu yıl kalan kısmını gelecek yıl açmayı planlıyoruz. ÇorumCemilbeyOrtaköy yolunun da önümüzdeki yıl Cemilbey’e kadar olan kısmını tamamlayıp proje çalışmaları tamamlanmak üzre olan CemilbeyOrtaköy arasındaki kısmını da bu yıl sonundaki ihalesini yapıp çalışmalara başlamayı planlıyoruz” dedi.
Çorum’un hızlı trenin yanı sıra havalimanı beklentisinin bulunduğuna dikkat çeken Bakan Turhan, “AnkaraSamsun’a hızı tren projesinde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Yılsonuna kadar bu projenin tamamlanıp yapım çalışmaları için ihale hazırlıklarına başlıyoruz. Bununla ilgili olarak bu yol sonunda projenin tamamlanmasıyla birlikte buranın da ihalesini yapıp, ÇorumSamsun arasının ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız. Çorum’un beklediği önemli bir ulaşım hizmeti de 2000’li yıllarda başlamış ancak daha sonra yatırım programından çıkmış olan havaalanı projesi var. Bunu yerinde gördük inceledik. Burayla ilgili olarak projenin güncellenerek yapılmasından sonra yatırım programına alıp havaalanını Çorum’a kazandırmayı planlıyoruz. Çorum’un ticareti özellikle diğer illere göre ihracatı yüksek olan Çorum’a bu hizmeti kazandırmak hükümetimizin boynumuzun borcu. Bunu da inşallah Çorumlulara kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun. Çorum dışarıdan nüfus alan bir ilimiz. Çorum ehir olarak gelişen, büyüyen bir ilimiz. Mevcut ulaşım aksları üzerinde trafiği yoğunlaşmış olan bazı noktalarda köprülü kavşak projelerimizde bulunuyor. İskilip kavşağı olarak anılan AnkaraÇorumSamsun karayolu üzerinde bir köprülü kavşak projesi hazırlıyoruz. İhalesine b yıl çıkarak yapım çalışmalarına başlanacak. Hastane kavşağı da detaylı inceleme yapılıyor burada köprülü kavşak yapmayı planlıyoruz. Bununda önümüzdeki günlerde projesi tamamlandığında ihalesi yapılacak” ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, bir gazetecinin, "Çorumlular havaalanına ne zaman kavuşacak?" yönündeki sorusunu ise, “Tabi kamu yatırımlarının belirli bir süreci vardır. Planlama, projelendirme, yapım ve işletme süreci. Bunlar kamu yatırımlarında olması gereken işler. Burada geçtiğimiz dönemlerde 2000’li yılların başlarında bir havaalanı planlama yapılmış, projelendirmesi yapılmış. Yapım çalışmaları da başlamış. Yüzde 24.17’lik bir fiziki gerçekleşmede olmuş. Ama o havaalanı ölçüleri boyutları, bugün ki Çorum’un ihtiyaçlarını karşılayacak ölçülerde değil. 2 bin 100 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir piste sahip havaalanı. Biz yeni havaalanını güncel şartlara göre boyutlarını ve ölçülerini yeniden yerinde inceleyecek. Genel müdürümüze talimatı verdim. Bunlar yapıldıktan sonra yatırım programına alıp proje çalışmaları ile birlikte yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Biz milletimize verdiğimiz hiçbir sözü milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık. Havaalanın boyutlarını değiştireceğiz” şeklinde yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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