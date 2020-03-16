Osmancık’ta corona virüse karşı ilaçlama yapıldı

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Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüs' salgınına karşı Osmancık genelinde ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Başta okullar olmak üzere ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Osmancık MEM, küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasına başlarken, Osmancık Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu hizmet binalarında, derneklerde kendi binalarında corona virüsü karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

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