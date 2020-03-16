Çorum-Samsun yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUMSamsun yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla 2 saat sonra normale döndü.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Samsun yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. ÇorumSamsun yolu Hasan Zahir ve Hancılar mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşım normale döndü. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-03-16 22:55:24



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