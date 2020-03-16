Çorum'da hastaneye başvuran 1 kişi gözlem altına alındı

Çorum'da 'yüksek ateş ve boğaz ağrısı' şikayeti ile aile hekimine başvuran bir kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı.

Çorum'da ismi açıklanmayan bir kişi, 'yüksek ateş ve boğaz ağrısı' şikayetiyle Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yavruturna Aile Sağlık Merkezine başvurdu. Hasta, kapsamlı kontrol için çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada özel bir odada gözlem altına alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı konuldu. Genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen hastadan alınan kan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.