Çorum’da alınan “Korona virüs” tedbirleri

Çorum Valiliği, Korona virüsle ilgili mücadele kapsamında il düzeyinde yapılacak iletişim kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Kampanya kapsamında Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ve paydaş kurumların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Alınan tedbirler çerçevesinde yapılacak şu şekilde sıralandı;



'İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği'

“16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitime ara verilmesi ve 2327 Mart tarihleri arasında ise, eğitime uzaktan eğitim yöntemi ile devam edilmesi kararı alındığından okullarda yapılacak faaliyetlere normal eğitime dönülmesinin ardından başlanması. eğitim verecek yeterli sağlık personeli olmaması nedeniyle okullarda yapılacak COVID19 hastalığı bilgilendirme ve doğru el yıkama yöntemi eğitimlerinin öğretmenler aracılığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sunum ve görsel dokümanlar kullanılarak yapılması. Yapılacak çalışmalarda hijyen konusu kritik önemde olduğundan okullarda sıkça dokunulan yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonun özenle yapılması, özellikle tuvaletlerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi. Konuyla ilgili bilgilendirici afişlerin okullarda görünecek şekilde asılması, tüm çocuklara dağıtılacak broşürlerin aileleri ile paylaşmalarının sağlanması. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan A4 boyutundaki el hijyeni konulu afişin okullarda bulunan tuvaletlere asılmasının sağlanması. Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde malzeme teminin yapılabilmesi durumunda kişisel koruyucu maske ve koruyucu önlüktulum üretiminin yapılabileceğinin duyurulması.



'Açık alan aktiviteleri'

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe TSM’ler tarafından halkın yoğun olarak bulunduğu AVM, kent meydanı, terminal, vb. yerlerde halkı bilgilendirmek amacıyla açık alan aktiviteleri düzenlemek üzere en az iki kişiden oluşan ekipler oluşturulacaktır. Mevsim ve bölge şartlarına göre halkın ortak kullanım alanları seçilecektir. Uygulama yapılacak alanla ilgili kurum ya da kuruluşlarca gerekli kolaylık gösterilecektir. Görevliler halka broşür dağıtacak ve gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. İlimizde bulunan AHL AVM’nin açılış ve kapanış saatlerinin açılış saat12:00, kapanış 20:00 olacak şekilde düzenlenmesi. AVM, kent meydanı, terminal, duraklar vb. yerlerde bulunan bilgilendirme ekranları ve panolarda Sağlık Bakanlığınca hazırlanan video, kamu spotu, afiş ve diğer görsellerin paylaşılması sağlanacaktır. AVM, kent meydanı, terminal vb. yerlerde anons sisteme kullanılarak bilgilendirici mesajın “yeni koronavirüs hastalığı ve diğer enfeksiyonlardan korunmak için ellerinizi en az yirmi saniye bol su ve normal sabunla yıkayınız” periyodik aralıklarla yayınlatılması sağlanacaktır. AVM gibi ortak kullanım alanlarında sıkça temas edilen noktalar başta olmak üzere gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılması sağlanacaktır. Özellikle Sungurlu ve Osmancık ilçeleri ile il merkezi ana yol güzergahları başta olmak üzere tüm dinlenme tesisleri ile küçük benzinlik mola yeri vb. alanlarda ilgili Belediye ve İlİlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda denetim ve bilgilendirme çalışmaları sağlanacaktır. Özellikle tuvaletler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılması sağlanacaktır. Tesis tuvaletlerinde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilecektir. Sanatsal ve kültürel aktivitelerin yapıldığı konser salonları, tiyatro, sinema ve müzelerde periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılması sağlanacaktır.



'Belediye ile işbirliği'

Kampanya afişlerinin toplu taşıma araçları iç kısımlarında bulunan afiş gösterim alanlarında sergilenmesinin sağlanması. Belediye sorumluluk alanında bulunan billboard ve CLP (Raket, Durak) mecralarının ücretsiz olarak kullanımının sağlanması. Yol üstü geçişlerin bulunduğu outbox mecralarının kullanımının sağlanması. Toplu taşıma araçlarının günlük temizliklerinin sağlanması. Kent merkezinde yoğunluğun fazla olduğu noktalarda halkın kullanımına yönelik dezenfeksiyon sebillerinin uygun alanlara yerleştirilmesinin sağlanması. İl merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile aile sağlığı merkezleri ve eczanelerin talep gelmesi halinde dezenfeksiyon işlemlerinin yaptırılmasının sağlanması. Belediyemiz sorumluluğunda bulunan merkezi anons sisteminin kullanılarak Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan bilgilendirici mesajın “yeni koronavirüs hastalığı ve diğer enfeksiyonlardan korunmak için ellerinizi en az yirmi saniye bol su ve normal sabunla yıkayınız” periyodik aralıklarla iletilmesinin sağlanması. Terminal, ibadethane, meydan gibi kamuya açık alanlarda sıkça temas edilen noktalar başta olmak üzere gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılmasının sağlanması. Belediyenin sorumluluğunda olan pazaryerleri, park ve bahçeler gibi yerlerin temizliği ile pazar esnafının kişisel temizliğine özen gösterilmesinin sağlanması hususunda gerekli denetimlerin sıklıkla yapılmasının sağlanması.



'Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak çalışmalar'

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca ilimizde bulunan servis şoförleri, taksi ve diğer esnaf temsilcileri ile işbirliğinin sağlanması ve İl Sağlık Müdürlüğünce ilimizde yapılacak olan iletişim kampanyasına gerekli desteğin verilmesi. Taksi ve servis şoförlerinin konuya duyarlı olmaları ve araçlarında gerekli temizliğin yapılmasının önemi ve yönteminin anlatılmasının sağlanması. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı koordinasyonunda ilimizde bulunan tekstil imalathanelerinde kişisel koruyucu önlüktulum ve maske üretimin yapılabileceği, ihtiyaç halinde gerekli desteğin oda başkanlığınca sağlanması. İlimizde satışı yapılan kişisel koruyucu ekipmanlar ve dezenfektan maddelerin satışında fahiş fiyat uygulayan işletmelerin ilimiz ÇESOB ve TSO Başkanlıklarına bildirilerek gerekli incelemelerin odalarca yapılmasının sağlanması”



'Organize Sanayi Müdürlüğü ile yapılan işbirliği'

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan büyük işletmelerde çalışanların bilgilendirilmesinin sağlanması açısından gerekli desteğin sağlanması ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan afişlerin dağıtımının yapılması. Organize Sanayi Bölgesi dışında da faaliyet gösteren büyük işletmelerde çalışanlarında bilgilendirilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılması.



'İl Müftülüğü ile yapılan işbirliği'

Diyanet İşleri Başkanlığınca cami ve mescitlerimizde virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkana kadar cemaatle namaza ara verilmesi kararına istinaden, cami ve mescitlerimizin tekrar ibadete açılması sonrasında yeni koronavirüs hastalığı ve alınacak önlemler hakkında halka yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmesi. Cami ve mescitlerimizde uygun yerlere bilgilendirme afişlerinin asılması ve diğer materyallerin halka ulaştırılmasının sağlanması. İbadet yerlerinin temizliğine özen gösterilmesi, özellikle tuvalet ve abdesthanelerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan A4 boyutundaki el hijyeni konulu afişin cami ve mescitlerde bulunan tuvalet ve abdesthanelere asılmasının sağlanması. Yağmur duası, mevlüt, hatim gibi toplu etkinliklerin camilerimizin cemaat ile ibadete tekrar açılana kadar ertelenmesinin sağlanması.



'Üniversite ile yapılacak ortak çalışmalar'

Hitit Üniversitemizde eğitimöğretime ara verildiğinden normal eğitime geçilmesiyle birlikte Üniversitemiz ile koordinasyon kurularak öğrencilerin hastalıklardan korunma konularında bilgilendirilmelerinin sağlanması. Öğrencilere yönelik çeşitli sunumlar yapılarak üniversitelerde gerekli bilgilendirme afişlerinin asılmasının sağlanması. Üniversite ve öğrenci yurtlarında ortak kullanım alanlarında temizliğe özen gösterilmesi, özellikle tuvaletlerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan el hijyeni konulu afişin okul ve yurtlarda bulunan tuvaletlere asılmasının sağlanması. Üniversitemiz bünyesinde kişisel koruyucu malzemelerden el ve yüzey dezenfektanı üretiminin yapılabileceği, talep eden kurumların üniversitemiz rektörlüğüne başvurabileceğinin duyurulması.



'İl Garnizon Komutanlığıyla yapılacak çalışmalar'

İlimizde bulunan Komutanlıklar ile koordinasyon kurularak askerlerin hastalıktan korunma hususunda bilgilendirilmelerinin sağlanması. Askeri birliklerde askeri personele yönelik sunumlar yapılarak Bakanlığımızca hazırlanan afişlerin asılmasının sağlanması. Askeri birliklerde ortak kullanım alanlarında temizliğe özen gösterilmesi, özellikle tuvaletlerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan A4 boyutundaki el hijyeni konulu afişin askeri binalarda bulunan tuvaletlere asılmasının sağlanması.



'Diğer kurumlarla yapılacak işbirlikleri'

Çorum Eczacılar Odası Başkanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanarak ilimizde bulunan eczanelerde iletişim kampanyası dahilinde yapılacak çalışmalara destek verilmesinin sağlanması. Eczanelerimizde Bakanlığımızca hazırlanan afişlerin asılması ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtımının sağlanması. Pandemi süresi boyunca ilimizde bulunan nöbetçi eczane sayısının artırılarak hasta yoğunluğunun önüne geçilmesi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan çocuk evleri, bakım evleri, huzurevleri çalışanlarına konu ile ilgili bilgilendirme yapılarak bu yerlerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılmasının sağlanması. İlde bulunan Kapalı ve Açık Ceza ve Tutukevi Yönetimi ile koordinasyon kurularak tutuklu ve hükümlülerin hastalıklardan korunma konularında bilgilendirilmelerinin sağlanması, gerekli afişlerin asılması, ortak kullanım alanlarında temizliğe özen gösterilerek, özellikle tuvaletlerde başta sıvı sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesi. İlimiz Cezaevinde bulunan kapalı devre TV sisteminden Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan bilgilendirici video yayınlarının periyodik aralıklarla yayınlanmasının sağlanması. İlimizde yapılacak iletişim kampanyasında kullanılacak afiş, el broşürü, billboard ve CLP afişi materyallerin basımının sağlanması için Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi kaynaklarının kullanılmasının sağlanması. İlimiz merkezinde bulunan köy okulları, camiler, cem evleri, sağlık alanları, köy oda ve konakları gibi vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon işlemlerinin Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılması. Yurtdışından gelen vatandaşlarımız ile umreden gelen vatandaşlarımız için alınacak tedbirlere uyulmasının sağlanması.

İlimizde yapılacak iletişim kampanyaları çalışmalarının her kurumun resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasının sağlanması. İl Sağlık Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarının takip edilerek her kurumun kendi sosyal medya hesaplarında konu ile ilgili paylaşımların yapılması. Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan santral karşılama anonsunun bakanlığımız web sitesinden indirilerek tüm kamu kurumları telefon santrallerinde kullanımının sağlanması kararları alınmıştır. Hayati önem taşıyan bu çalışma ve kurallara tüm Çorumlu vatandaşlarımızın titizlikle uyacağına inancımız tamdır. İnşallah bu süreci hep birlikte ve başarı ile atlatacağız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.