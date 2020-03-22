Yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Sungurlu’da dışarı çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı.

Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak 155 hattına gelen talepleri gün boyu değerlendirdi.

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