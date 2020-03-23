Başkan, “Evde kal” çağrısına uymayanlara sitem etti

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Tüm dünyayı etkisine alan Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrılarına vatandaşlar uymamasına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sitem etti.

Çorum’da Koronavirüsle mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrıları yapılırken güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yayınladığı “Sanki #EvdeKalÇorum diye güvercinlere dedik... Onlar her zamanki oldukları yerde yoklar ama.” mesajıyla sitemini dile getirdi.

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