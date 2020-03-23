ÇESOB Başkanı Gür, "Kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı"

Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için kısa çalışma ödeneği başvurularının başladığını bildiren Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, başvuruların ise İşKur’a internet ortamı üzerinden yapılacağını söyledi.

İşverenin başvurabilmesi için iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması gerektiğini ifade eden Başkan Gür, işçinin ödeme alabilmesi için de kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması şartının arandığını dile getirdi.

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Recep Gür, “Kısa çalışma ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, yaptığı yazılı açıklamasında, kısa çalışma ödeneği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

'Kısa çalışma ödeneği nedir'

“Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

İşçi çalıştıran tüm işverenler, eğer üstteki koşulu sağlayabiliyorsa, kısa çalışma ödeneği için İşKur'a başvurabiliyor.

Salgın gibi bir zorlayıcı sebeple iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlıyor. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene ait.

Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup ediliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.

'Faydalanma şartları nedir'

İşsizlik sigortası ödemesinde olduğu gibi kısa çalışma ödeneği almanın da koşulları var. Mevcut durumda, işçilerin sadece bir kısmı bu koşulları sağlayabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinden, işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunmasına bağlı olarak; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyor.

'Ne kadar ödeme yapılıyor'

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

'Ödeme ne zaman ve nasıl yapılıyor'

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5’inde ödeniyor. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılıyor.”

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