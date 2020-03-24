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Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına servis hizmeti

İHA

Çorum Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına servis hizmeti

Çorum Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti başlattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında belediye tarafından başlatılan servis hizmetinden Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine görev yapan 400 sağlık personeli faydalanıyor. Çalışanlar her sabah evlerinden alınırken mesai saati bitiminde de evlerine geri bırakılıyor.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran bir korona virüs salgınıyla mücadele ettiklerini söyledi.
Çorum’da da tedbirleri en süt düzeyde devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Bu salgın nedeniyle en riskli gruplardan birisi sağlık çalışanlarımız. Sağlık çalışanlarına neler yapabilir miyiz? diye araştırdığımızda onları toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırabilir miyiz? Diyerek başhekimimizi aradık. Kendisine böyle bir çalışmayı yapabileceğimizi söyledim. O da biz en riskli toplum kesimiyiz. Toplu taşıma araçları kullandığımız zaman sağlık çalışanlarımızın olası bir virüs bulaşında halkımıza bulaşmasını sağlayacak. Halkımızda varsa sağlık çalışanlarına bulaşacak. Hastane açısından daha riskli bir durum oluşacak dedi. Bunun üzerine Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına servis hizmeti vermeyi planladık. Başhekimimizde bunun iyi bir yöntem olacağını söyledi. Bunun üzerine servislerimizden 4 tanesini hastanemize tahsis ettik. Her gün 400 çalışanımızı hastaneden alıp evlerine bırakacağız. Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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