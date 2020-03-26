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Ahlatcı Holding, virüs psikolojisine meydan okuyor Ahmet Ahlatcı, "İşçi çıkarmayıp istihdamı yüzde 10 daha artıracağız’

İHA

Son yıllarda, Türk ekonomisinin parlayan yıldızları arasına adını yazdıran Çorum merkezli Ahlatcı Holding, Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu işletmenin işçi çıkarmaya başladığı şu ortamda, tek bir işçisinin bile işine son vermeyeceği, tersine istihdamını yüzde 10 artıracağı taahhüdünde bulunarak adeta virüse meydan okudu.

Ahlatcı Holding, virüs psikolojisine meydan okuyor Ahmet Ahlatcı, "İşçi çıkarmayıp istihdamı yüzde 10 daha artıracağız’

Son yıllarda, Türk ekonomisinin parlayan yıldızları arasına adını yazdıran Çorum merkezli Ahlatcı Holding, Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu işletmenin işçi çıkarmaya başladığı şu ortamda, tek bir işçisinin bile işine son vermeyeceği, tersine istihdamını yüzde 10 artıracağı taahhüdünde bulunarak adeta virüse meydan okudu.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bugün kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bu güven ve inançla, 3.300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı yüzde 10 artırarak, başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” dedi.
Ahlatcı Holding, altındöviz, enerji, sağlık, otomotiv, AVM sektörlerinde 36 şirketle faaliyet gösteriyor ve 13 milyar dolar cirosu bulunuyor. 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştiren Ahlatcı, Çorum’u 1 milyar 543 milyon dolarlık toplam ihracatla, ihracat liginde 15. sıraya taşıdı. Ahlatcı’nın Çorum’daki altın rafinerisi de, dünyanın en ileri teknolojiye sahip rafinerileri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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