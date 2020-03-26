Çorum'da bankları kaldırdı, kameriyelerin etrafına şerit çekildi

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki bankları kaldırdı. Yine parklardaki kameriyelerin etrafını da şeritlerle çevirerek virüs tehdidi geçene kadar vatandaşların kullanımına kapattı.

Konuyla ilişkin bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Çorum’da da koronavirüsün etkilerinin görülmeye başladığı andan itibaren Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

“Devletimizin, valililiğimizin ve belediyemizin almış olduğu koruma tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın güvenle bu süreci atlatabilmeleri için alınan tüm tedbir kararlarını uyguluyoruz.” diyen İsmail Yağbat, bu kapsamda parklardaki bank, kamelya ve oturma alanlarını da geçici olarak kaldırdıklarını söyledi.

Yağbat, “Parklarda vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduğumuz bankları, kamelyaları, oturma alanlarını, vatandaşlarımızın sağlığı için geçici olarak kaldırıyoruz. Kamelyalarımızın etrafını da güvenlik şeridiyle kapatıyoruz.” dedi.

Çorum halkına da çağrıda bulunan Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Hiçbir virüs bizim birlikteliğimizden ve tedbirlerimizden kuvvetli değildir. Bu anlamda herkesin, devletimizin yapmış olduğu çağrılara uymak suretiyle evlerinde kalmaları ve çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkamamaları önem arz etmektedir. Bu süreci de birlikte atlatacağız. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Çorum” diye konuştu.

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